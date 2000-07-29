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Фотографии новой Suzuki Vitara уже появились в Сети

Фотографии новой Suzuki Vitara уже появились в Сети Автомобиль представят в Париже в середине осени.

В интернете появились свежие фотографии обновленного кросса от японской компании, да еще и без камуфляжа. Представят новинку только в конце 2018 года, но уже сейчас можно рассмотреть ее внешность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Обновление кроссовера Suzuki Vitara в последний раз было в 2014 году, поэтому он должен был пройти через серьезные изменения в экстерьере. Зарубежному автосайту CarAdvice удалось добыть фотографии новинки, которые могут разочаровать тех автолюбителей, кто ждал конкретных изменений во внешности модели. Ничего существенно нового не появилось.

Дизайнеры поработали над иным оформлением радиаторной решетки, где появились хромированные вертикальные рейки Suzuki SX4. Трапеция бампера более угловатая и разделена также хромированной планкой. Секции задних фонарей теперь красного цвета, иная имитация защиты и огонек по центру.

Предполагается, что технические характеристики обновленной модели останутся прежними. Так что под капотом стоит ожидать двигатель объемом 1,6 л. с отдачей 120 л.с. Есть такой же дизельный вариант. Оба комплектуются вместе с 5-скоростной «механикой», либо с 6-ступенчатым«автоматом». Привод передний и полный.

Кроме того, в 2018 году названию Vitara исполнилось 30 лет и в честь этого российское подразделение компании выпустило спецверсию автомобиля. Он приводится в движение 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента, а работает с автоматической КП. Тираж ограничен, всего 30 экземплярами, 25 из которых уже проданы по цене 1 690 000 рублей.

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Новинку ожидают увидеть на октябрьском автосалоне в Париже в текущем году, ведь нынешняя Vitara именно там и была представлена.

Фотографии новой Suzuki Vitara уже появились в Сети
Фотографии новой Suzuki Vitara уже появились в Сети
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 Теги: Suzuki Vitara

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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