Раздел: Авто
Эксперты назвали самые опасные виды тюнинга
В первую очередь стоит назвать изменение клиренса.
Автолюбители славятся тем, что зачастую стараются всеми силами улучшить свой автомобиль, «прокачать» его, чтобы видоизменить внешний дизайн, а также техническую составляющую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Однако иногда случаются промахи.
Специалисты составили рейтинг опасных видов тюнинга, который может создать множество проблем как самому владельцу, так и другим участникам дорожного движения.
В первую очередь стоит назвать изменение клиренса. Имеется в виду как уменьшение, так и увеличение дорожного просвета.
Речь идет о таких крайностях, как так называемые «дроп» или «Баку-стайл». В первом случае клиренс машины уменьшается настолько, что автомобиль не способен переехать даже через «лежачего полицейского».
При таком виде тюнинга можно «лечь на брюхо», а потом откапываться или вызывать эвакуатор. О безопасности здесь не может быть и речи.
Более опасный вид «прокачки» подвески – это слишком сильное задирание передней части автомобиля путем максимального облегчения передней части и дозагрузки «кормы». Из-за этой разновидности тюнинга может не только ухудшиться управляемость торможения, но и обзорность из-за задранного передка.
На втором месте рейтинга - тонировка задних фонарей. Зачастую такая «прокачка» приводила к дорожным авариям. Отметим, что легкое тонирование оптики может делать сам производитель на заводе, но в этом случае световые элементы проходят по всем имеющимся допускам по светопропусканию и яркости.
Незаводской тюнинг задних фонарей, который, как правило», делается с применением обычной тонировочной пленки или покраски из баллончика, провоцирует многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Он не стоит вложенных денег и сил, так как потом ремонт автомобиля выйдет в копеечку.
Увидеть загоревшиеся стоп-сигналы или «поворотник» при таком видоизменении фар становится практически невозможно, особенно при солнечном свете. В такой ситуации несложно получить удар в заднюю часть машины.
По мнению экспертов, кустарный ксенон, который оказался на третьем месте рейтинга, является одним из опасных видов тюнинга для водителей и пешеходов. Ксеноновые лампы славятся повышенной яркостью.
При установке в стандартные фары, ксеон слишком сильно слепит всех, кому этот автомобиль встретится на пути. Мимо проезжающие водители могут на несколько секунд потерять ориентацию в пространстве.
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В такой ситуации можно с легкостью вылететь на полосу встречного движения или наехать на пешеходов на краю проезжей части.
Автолюбители славятся тем, что зачастую стараются всеми силами улучшить свой автомобиль, «прокачать» его, чтобы видоизменить внешний дизайн, а также техническую составляющую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Однако иногда случаются промахи.
Специалисты составили рейтинг опасных видов тюнинга, который может создать множество проблем как самому владельцу, так и другим участникам дорожного движения.
В первую очередь стоит назвать изменение клиренса. Имеется в виду как уменьшение, так и увеличение дорожного просвета.
Речь идет о таких крайностях, как так называемые «дроп» или «Баку-стайл». В первом случае клиренс машины уменьшается настолько, что автомобиль не способен переехать даже через «лежачего полицейского».
При таком виде тюнинга можно «лечь на брюхо», а потом откапываться или вызывать эвакуатор. О безопасности здесь не может быть и речи.
Более опасный вид «прокачки» подвески – это слишком сильное задирание передней части автомобиля путем максимального облегчения передней части и дозагрузки «кормы». Из-за этой разновидности тюнинга может не только ухудшиться управляемость торможения, но и обзорность из-за задранного передка.
На втором месте рейтинга - тонировка задних фонарей. Зачастую такая «прокачка» приводила к дорожным авариям. Отметим, что легкое тонирование оптики может делать сам производитель на заводе, но в этом случае световые элементы проходят по всем имеющимся допускам по светопропусканию и яркости.
Незаводской тюнинг задних фонарей, который, как правило», делается с применением обычной тонировочной пленки или покраски из баллончика, провоцирует многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Он не стоит вложенных денег и сил, так как потом ремонт автомобиля выйдет в копеечку.
Увидеть загоревшиеся стоп-сигналы или «поворотник» при таком видоизменении фар становится практически невозможно, особенно при солнечном свете. В такой ситуации несложно получить удар в заднюю часть машины.
По мнению экспертов, кустарный ксенон, который оказался на третьем месте рейтинга, является одним из опасных видов тюнинга для водителей и пешеходов. Ксеноновые лампы славятся повышенной яркостью.
При установке в стандартные фары, ксеон слишком сильно слепит всех, кому этот автомобиль встретится на пути. Мимо проезжающие водители могут на несколько секунд потерять ориентацию в пространстве.
Читайте также: Эксперты назвали самые опасные смартфоны
В такой ситуации можно с легкостью вылететь на полосу встречного движения или наехать на пешеходов на краю проезжей части.
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