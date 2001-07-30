Раздел: Авто
Обновленный BMW X6 впервые показали без камуфляжа
Премьера автомобиля состоится примерно через год.
Еще совсем недавно в сети появились первые фотографии тестовых прототипов следующего поколения кросс-купе BMW X6, а уже сейчас появились первые изображения без камуфляжа. Причем модель пропустит стадию рестайлинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Текущая версия BMW X6 существует на протяжении четырех лет, и по сути пришло время представить рестайлинг. Однако баварская компания решила принять нестандартное решение, и повторить опыт с BMW X5. То есть, модель в скором времени получит новое поколение. К сожалению сейчас официальной информации в сети нет.
Отталкиваясь от данных полученных по шпионским фотографиям, а также современному корпоративному стилю, независимый дизайнер представил собственное представление будущей версии. Благодаря этому мы можем получить представление о дизайне будущего BMW X6.
Судя по фотографиям автомобиль получит переднюю часть в стиле нового X5, где появится массивная решетка радиатора в классическом стиле, с достаточно широкими воздухозаборниками на переднем бампере. Причем пропорции автомобиля практически не изменятся. Подоконная линия станет более восходящей по направлению к корме.
Но наиболее значимые изменения могут пройти именно на корме. Прежде всего, ниша под номерной знак переместится на новый задний бампер. Причем стиль задней части, вероятно, будет соответствовать другим флагманским моделями компании. Горизонтальные узкие фонари получат оригинальную графику светодиодных элементов.
К сожалению сейчас в компании не спешат раскрывать технические характеристики. Можно предположить, что автомобиль будет построен на новой платформе MLB Evo. Моторная линейка неизвестна, но может быть полностью соответствовать «младшей» модели BMW X5.
Читайте также: Bloombrerg составил рейтинг стран по ценам на бензин
По предварительной информации BMW X6 2020 модельного года в кузове G06 будет представлен уже летом следующего года.
Еще совсем недавно в сети появились первые фотографии тестовых прототипов следующего поколения кросс-купе BMW X6, а уже сейчас появились первые изображения без камуфляжа. Причем модель пропустит стадию рестайлинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Текущая версия BMW X6 существует на протяжении четырех лет, и по сути пришло время представить рестайлинг. Однако баварская компания решила принять нестандартное решение, и повторить опыт с BMW X5. То есть, модель в скором времени получит новое поколение. К сожалению сейчас официальной информации в сети нет.
Отталкиваясь от данных полученных по шпионским фотографиям, а также современному корпоративному стилю, независимый дизайнер представил собственное представление будущей версии. Благодаря этому мы можем получить представление о дизайне будущего BMW X6.
Судя по фотографиям автомобиль получит переднюю часть в стиле нового X5, где появится массивная решетка радиатора в классическом стиле, с достаточно широкими воздухозаборниками на переднем бампере. Причем пропорции автомобиля практически не изменятся. Подоконная линия станет более восходящей по направлению к корме.
Но наиболее значимые изменения могут пройти именно на корме. Прежде всего, ниша под номерной знак переместится на новый задний бампер. Причем стиль задней части, вероятно, будет соответствовать другим флагманским моделями компании. Горизонтальные узкие фонари получат оригинальную графику светодиодных элементов.
К сожалению сейчас в компании не спешат раскрывать технические характеристики. Можно предположить, что автомобиль будет построен на новой платформе MLB Evo. Моторная линейка неизвестна, но может быть полностью соответствовать «младшей» модели BMW X5.
Читайте также: Bloombrerg составил рейтинг стран по ценам на бензин
По предварительной информации BMW X6 2020 модельного года в кузове G06 будет представлен уже летом следующего года.
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