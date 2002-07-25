Раздел: Авто
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
Более полусотни ретро-мотоциклов и автомобилей собрал житель с. Боромля на Тростянеччине.
Ретро-хобби у Виталия Веримиенко появилось 15 лет назад, после смерти жены. Говорит, стал коллекционировать машины, чтобы не сломаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на rama.com.ua.
С мотоцикла, 60-го года выпуска все и началось. Покрасил, заменил детали. Потом собрал еще несколько мотоциклов, и уже не мог остановиться. «Их выбросили, потому что были не нужны, а я завел — и они ожили», — рассказал владелец коллекции.
Ретро-технику коллекционер ищет по всей Украине. Одни спасает из металлолома, другие выкупает у хозяев. Сохраняет экспонаты в специальных ангарах, гаражах и даже жилых комнатах. Мужчина признается, иногда годами приводит технику в порядок. «Все зависит от того, в какой комплектации я их заберу. Если все есть в машине — надо только почистить, покрасить, или найти замену неработающей детали. А если мотоцикл, например, некомплектный, — реставрация и 5 лет занять может», — говорит Виталий Веримиенко.
За 15 лет Виталию удалось собрать коллекцию из 52 мотоциклов и 11 автомобилей. Все родом из прошлого века. Старейший из ретро-автомобилей — четыреста первый «Москвич». Она впервые выехала на дороги еще в 1952 году. Несмотря на солидный возраст, почти все экспонаты музея — до сих пор на ходу.
Посмотреть на коллекцию мужа приезжают автолюбители со всей Украины и зарубежья. Уже были туристы из Норвегии, Польши, Германии, Австрии. «Это просто поразительно, что есть такие люди, которые собирают технику буквально по деталям, да еще и ухаживают за ней так, что она до сих пор ездит», — восищается Кристиан Бресси, посетитель «музея» из Аргентины.
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Гость из Аргентины посоветовал Виталию брать деньги за вход в дом-музей, мол, посмотреть здесь действительно есть на что. И коллекционер наотрез отказывается. Говорит, его радуют не деньги, а эмоции людей.
Ретро-хобби у Виталия Веримиенко появилось 15 лет назад, после смерти жены. Говорит, стал коллекционировать машины, чтобы не сломаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на rama.com.ua.
С мотоцикла, 60-го года выпуска все и началось. Покрасил, заменил детали. Потом собрал еще несколько мотоциклов, и уже не мог остановиться. «Их выбросили, потому что были не нужны, а я завел — и они ожили», — рассказал владелец коллекции.
Ретро-технику коллекционер ищет по всей Украине. Одни спасает из металлолома, другие выкупает у хозяев. Сохраняет экспонаты в специальных ангарах, гаражах и даже жилых комнатах. Мужчина признается, иногда годами приводит технику в порядок. «Все зависит от того, в какой комплектации я их заберу. Если все есть в машине — надо только почистить, покрасить, или найти замену неработающей детали. А если мотоцикл, например, некомплектный, — реставрация и 5 лет занять может», — говорит Виталий Веримиенко.
За 15 лет Виталию удалось собрать коллекцию из 52 мотоциклов и 11 автомобилей. Все родом из прошлого века. Старейший из ретро-автомобилей — четыреста первый «Москвич». Она впервые выехала на дороги еще в 1952 году. Несмотря на солидный возраст, почти все экспонаты музея — до сих пор на ходу.
Посмотреть на коллекцию мужа приезжают автолюбители со всей Украины и зарубежья. Уже были туристы из Норвегии, Польши, Германии, Австрии. «Это просто поразительно, что есть такие люди, которые собирают технику буквально по деталям, да еще и ухаживают за ней так, что она до сих пор ездит», — восищается Кристиан Бресси, посетитель «музея» из Аргентины.
Читайте также: Украинский умелец самостоятельно собрал уникальную "Волгу"
Гость из Аргентины посоветовал Виталию брать деньги за вход в дом-музей, мол, посмотреть здесь действительно есть на что. И коллекционер наотрез отказывается. Говорит, его радуют не деньги, а эмоции людей.
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