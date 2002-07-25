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Раздел: Авто  
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Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто

Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию автоБолее полусотни ретро-мотоциклов и автомобилей собрал житель с. Боромля на Тростянеччине.

Ретро-хобби у Виталия Веримиенко появилось 15 лет назад, после смерти жены. Говорит, стал коллекционировать машины, чтобы не сломаться, передает Хроника.инфо со ссылкой на rama.com.ua.

С мотоцикла, 60-го года выпуска все и началось. Покрасил, заменил детали. Потом собрал еще несколько мотоциклов, и уже не мог остановиться. «Их выбросили, потому что были не нужны, а я завел — и они ожили», — рассказал владелец коллекции.

Ретро-технику коллекционер ищет по всей Украине. Одни спасает из металлолома, другие выкупает у хозяев. Сохраняет экспонаты в специальных ангарах, гаражах и даже жилых комнатах. Мужчина признается, иногда годами приводит технику в порядок. «Все зависит от того, в какой комплектации я их заберу. Если все есть в машине — надо только почистить, покрасить, или найти замену неработающей детали. А если мотоцикл, например, некомплектный, — реставрация и 5 лет занять может», — говорит Виталий Веримиенко.

За 15 лет Виталию удалось собрать коллекцию из 52 мотоциклов и 11 автомобилей. Все родом из прошлого века. Старейший из ретро-автомобилей — четыреста первый «Москвич». Она впервые выехала на дороги еще в 1952 году. Несмотря на солидный возраст, почти все экспонаты музея — до сих пор на ходу.

Посмотреть на коллекцию мужа приезжают автолюбители со всей Украины и зарубежья. Уже были туристы из Норвегии, Польши, Германии, Австрии. «Это просто поразительно, что есть такие люди, которые собирают технику буквально по деталям, да еще и ухаживают за ней так, что она до сих пор ездит», — восищается Кристиан Бресси, посетитель «музея» из Аргентины.

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Гость из Аргентины посоветовал Виталию брать деньги за вход в дом-музей, мол, посмотреть здесь действительно есть на что. И коллекционер наотрез отказывается. Говорит, его радуют не деньги, а эмоции людей.
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
Житель Сумщины собрал уникальную коллекцию авто
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 Теги: Сумская область, авто, коллекция, мотоциклы

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Сегодня, 09:25 » Автор: Алена Шимко
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