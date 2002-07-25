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Новый кроссовер Geely показали без камуфляжа
В линейке может появиться связка литровый турбомотор и вариатор.
Компания Geely опубликовала фотографии первой модели, в основе которой лежит новая модульная платформа BMA. Ею стал кроссовер с внутризаводским индексом SX11. Продажи машины, товарная версия которой, вероятно, получит имя Xingyue, начнутся на китайском рынке до конца текущего года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
«Тележка» BMA (B-segment Modular Architecture) стала первой независимой разработкой Geely, хотя ее общая компоновка заимствована у «вольвовской» CMA. По замыслу производителя, новая платформа обойдет конкурентов по показателю масштабируемости, мощности силовых установок и уровню безопасности. В будущем на ней построят все новые модели марки.
На платформе BMA можно использовать как турбомоторы объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, так и гибридные силовые установки. Старшим бензиновым агрегатом будет комплектоваться и SX11.
Читайте также: Geely показала новый компактный кроссовер
По предварительной информации, отдача двигателя составит 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с пятидиапазонным «автоматом». Позднее в линейке может появиться связка литровый турбомотор и вариатор.
Компания Geely опубликовала фотографии первой модели, в основе которой лежит новая модульная платформа BMA. Ею стал кроссовер с внутризаводским индексом SX11. Продажи машины, товарная версия которой, вероятно, получит имя Xingyue, начнутся на китайском рынке до конца текущего года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
«Тележка» BMA (B-segment Modular Architecture) стала первой независимой разработкой Geely, хотя ее общая компоновка заимствована у «вольвовской» CMA. По замыслу производителя, новая платформа обойдет конкурентов по показателю масштабируемости, мощности силовых установок и уровню безопасности. В будущем на ней построят все новые модели марки.
На платформе BMA можно использовать как турбомоторы объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, так и гибридные силовые установки. Старшим бензиновым агрегатом будет комплектоваться и SX11.
Читайте также: Geely показала новый компактный кроссовер
По предварительной информации, отдача двигателя составит 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с пятидиапазонным «автоматом». Позднее в линейке может появиться связка литровый турбомотор и вариатор.
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