» » Обнародован рейтинг нержавеющих автомобилей
Раздел: Авто  
-2

Обнародован рейтинг нержавеющих автомобилей

Обнародован рейтинг нержавеющих автомобилейСо временем на некоторых частях кузова замечается коррозия.

Эксперты поработали над рейтингом бюджетных машин, кузов которых наиболее устойчив к ржавчине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.

Каждый владелец машины знает, что она нуждается в уходе. Со временем на некоторых частях кузова замечается коррозия, приводящая постепенно к серьезным проблемам.

Однако есть транспорт, конструкция которого склонна предотвращать появление ржавчины. Вот пятерка исследованных автомобилей с пробегом.

Первой в списке находится Skoda Octavia, доступная за 150 тысяч. Защита от коррозии здесь обеспечивается оцинкованным кузовом.

Peugeot 307 оказался вторым. Купить его можно по разной цене, однако безупречная во многих отношениях конструкция кузова даст фору многим современным автомобилям.

Читайте также: Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса

Третья строчка снова за «французом» — Renault Megane, который доступен за 130 тысяч. Специалисты подтверждают отсутствие ржавчины даже при экстремальном использовании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рейтинг, авто

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
     1267
     0

Похожие новости по теме

Аналитики составили рейтинг доступных дизельных автомобилей Аналитики составили рейтинг доступных дизельных автомобилей

Первое место отдано кроссоверу Renault Duster.

Обнародован рейтинг китайских автомобилей-копий Обнародован рейтинг китайских автомобилей-копий

В список входят автомобили, выпущенные в Поднебесной в разные годы.

Обнародован список самых популярных автомобилей Европы Обнародован список самых популярных автомобилей Европы

На первом месте оказался Volkswagen Golf.

Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса

Согласно опубликованному рейтингу самых популярных автомобилей С-класса на мировом рынке, первое место занимает Toyota Corolla.

Обнародован свежий рейтинг самых надежных автомобилей Обнародован свежий рейтинг самых надежных автомобилей

За 150 лет тестирования авто, TÜV стал специалистом в области испытаний, а их сертификации доверят весь мир.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх