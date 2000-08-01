Раздел: Авто
Обнародован рейтинг нержавеющих автомобилей
Со временем на некоторых частях кузова замечается коррозия.
Эксперты поработали над рейтингом бюджетных машин, кузов которых наиболее устойчив к ржавчине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.
Каждый владелец машины знает, что она нуждается в уходе. Со временем на некоторых частях кузова замечается коррозия, приводящая постепенно к серьезным проблемам.
Однако есть транспорт, конструкция которого склонна предотвращать появление ржавчины. Вот пятерка исследованных автомобилей с пробегом.
Первой в списке находится Skoda Octavia, доступная за 150 тысяч. Защита от коррозии здесь обеспечивается оцинкованным кузовом.
Peugeot 307 оказался вторым. Купить его можно по разной цене, однако безупречная во многих отношениях конструкция кузова даст фору многим современным автомобилям.
Читайте также: Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса
Третья строчка снова за «французом» — Renault Megane, который доступен за 130 тысяч. Специалисты подтверждают отсутствие ржавчины даже при экстремальном использовании.
Эксперты поработали над рейтингом бюджетных машин, кузов которых наиболее устойчив к ржавчине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.
Каждый владелец машины знает, что она нуждается в уходе. Со временем на некоторых частях кузова замечается коррозия, приводящая постепенно к серьезным проблемам.
Однако есть транспорт, конструкция которого склонна предотвращать появление ржавчины. Вот пятерка исследованных автомобилей с пробегом.
Первой в списке находится Skoda Octavia, доступная за 150 тысяч. Защита от коррозии здесь обеспечивается оцинкованным кузовом.
Peugeot 307 оказался вторым. Купить его можно по разной цене, однако безупречная во многих отношениях конструкция кузова даст фору многим современным автомобилям.
Читайте также: Обнародован рейтинг популярнейших автомобилей С-класса
Третья строчка снова за «французом» — Renault Megane, который доступен за 130 тысяч. Специалисты подтверждают отсутствие ржавчины даже при экстремальном использовании.
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