Раздел: Авто
Audi SQ5 подверглась интересному тюнингу
Изменение в дизайн автомобиля были внесены ателье Lumma Design.
Команда автотюнеров из Lumma Design представила свой концепт оформления Audi SQ5. Автодизайнеры создали уникальный спортивный обвес, который подчеркивает спортивную направленность обсуждаемой автомодели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Однако акценты в оформлении расставлены своеобразно. "Перекроенная" автомодель получила приставку CLR к общему названию.
Как можно видеть на снимке, машина получила новое оформление переднего бампера, который обзавелся сплиттером. У версии CLR увеличились крылья, появились боковые панели под порогами, зеркала получили карбоновые корпуса.
Сзади машина также видоизменилась. Новыми стали бампер и форма выпускных труб, получивших трапецеидальную форму.
Колесные диски преображенного автомобиля увеличились до 21 дюйма.
Касательно силовой части информации пока что не поступало. В актуальной версии машина оснащается трехлитровым мотором на 354 л.с.
Читайте также: Audi показала, как будет выглядеть спорткар PB 18 e-tron
Неизвестно также сколько будет стоить такое чудо дизайнерского искусства и будет ли такая модель продаваться вообще.
Команда автотюнеров из Lumma Design представила свой концепт оформления Audi SQ5. Автодизайнеры создали уникальный спортивный обвес, который подчеркивает спортивную направленность обсуждаемой автомодели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Однако акценты в оформлении расставлены своеобразно. "Перекроенная" автомодель получила приставку CLR к общему названию.
Как можно видеть на снимке, машина получила новое оформление переднего бампера, который обзавелся сплиттером. У версии CLR увеличились крылья, появились боковые панели под порогами, зеркала получили карбоновые корпуса.
Сзади машина также видоизменилась. Новыми стали бампер и форма выпускных труб, получивших трапецеидальную форму.
Колесные диски преображенного автомобиля увеличились до 21 дюйма.
Касательно силовой части информации пока что не поступало. В актуальной версии машина оснащается трехлитровым мотором на 354 л.с.
Читайте также: Audi показала, как будет выглядеть спорткар PB 18 e-tron
Неизвестно также сколько будет стоить такое чудо дизайнерского искусства и будет ли такая модель продаваться вообще.
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