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Раздел: Авто  
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На заводе "Богдан" показали новую партию военных грузовиков

На заводе "Богдан" показали новую партию военных грузовиков Автомобили собраны в Черкассах.

Черкасский завод «Богдан Моторс» подготовил очередную партию армейских грузовиков Богдан-6317, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Новая модификация полноприводного трехосного автомобиля оборудована дизельным, рядным, 4-тактным, 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 280 (380) кВт (л.с.). Максимальная скорость автомобиля — 85 км / ч, а запас хода составляет до 1447 км.

Грузовые автомобили Богдан (МАЗ) 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначенные для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности.

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Грузовая платформа объемом 27,5 куб.м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.

На заводе "Богдан" показали новую партию военных грузовиков
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 Теги: Богдан, грузовики

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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