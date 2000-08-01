Раздел: Авто
На заводе "Богдан" показали новую партию военных грузовиков
Автомобили собраны в Черкассах.
Черкасский завод «Богдан Моторс» подготовил очередную партию армейских грузовиков Богдан-6317, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новая модификация полноприводного трехосного автомобиля оборудована дизельным, рядным, 4-тактным, 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 280 (380) кВт (л.с.). Максимальная скорость автомобиля — 85 км / ч, а запас хода составляет до 1447 км.
Грузовые автомобили Богдан (МАЗ) 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначенные для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности.
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Грузовая платформа объемом 27,5 куб.м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.
Черкасский завод «Богдан Моторс» подготовил очередную партию армейских грузовиков Богдан-6317, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Новая модификация полноприводного трехосного автомобиля оборудована дизельным, рядным, 4-тактным, 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726 л и мощностью 280 (380) кВт (л.с.). Максимальная скорость автомобиля — 85 км / ч, а запас хода составляет до 1447 км.
Грузовые автомобили Богдан (МАЗ) 63172 повышенной проходимости, оборудованные бортовой платформой, предназначенные для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности.
Читайте также: Audi SQ5 подверглась интересному тюнингу
Грузовая платформа объемом 27,5 куб.м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках. Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.
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