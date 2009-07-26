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Раздел: Авто  
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Украинские автоумельцы собрали самый быстрый в мире "Запорожец"

Украинские автоумельцы собрали самый быстрый в мире "Запорожец"
Недавно умельцы из города Сумы оснастили Запорожец 2000-сильным мотором.

И теперь авто на базе ЗАЗ-965 имеет под капотом у него 5,4-литровый битурбированный V8 Ford Mustang и 3-ступенчатую автоматическую КПП. Именно в такой конфигурации автотюнеры провели испытания монстра на Конотопском аэродроме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Панорама.

После испытаний машину выпустили на этап чемпионата Украины по драгрейсингу в Сумах. Соперники новоиспеченного оппонента сперва восприняли скептически, затем насмехались. Но в итоге потребовали снять ZAZ GTR с гонки.

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Причина: “Горбатый“ на драге “порвал“ всех. Виной этому все та же начинка, которая, кстати, помогает ему разгоняться до 300 км/час. К тому же ZAZ GTR оказался настолько быстрым, что разработчикам пришлось его оснащать тормозным парашютом.

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 Теги: запорожец, рекорд, скорость, украина

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Сегодня, 09:22 » Автор: Алена Шимко
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