Раздел: Авто
Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров
Ferrari предлагает 61 вариант окраски кузова.
Компания Ferrari стала первым автопроизводителем, внедрившим окраску с низкотемпературной сушкой. Технология Low Cure разработана химическим гигантом PPG.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Технология подразумевает окраску автомобиля в два слоя — краской и прозрачным лаком. Обычно такой способ используется только для эмалей «металлик». Особый состав лака позволяет проводить полимеризацию покрытия при температуре всего 100 градусов против 150 градусов при традиционной технологии.
Главный секрет технологии Low Cure — новый отвердитель. Он увеличивает механическую прочность покрытия, повышает адгезию между слоями и создает гидрофобный эффект.
Кроме того, новая технология позволяет окрашивать металлический кузов вместе углепластиковыми деталями. Обычно их приходится красить отдельно, что дает небольшие отличия в тоне между разными деталями кузова.
Читайте также: «Миллионная махинация»: ликвидирована подпольная фабрика Ferrari
Сейчас Ferrari предлагает 61 вариант окраски кузова с глянцевым или матовым лаком.
Компания Ferrari стала первым автопроизводителем, внедрившим окраску с низкотемпературной сушкой. Технология Low Cure разработана химическим гигантом PPG.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Технология подразумевает окраску автомобиля в два слоя — краской и прозрачным лаком. Обычно такой способ используется только для эмалей «металлик». Особый состав лака позволяет проводить полимеризацию покрытия при температуре всего 100 градусов против 150 градусов при традиционной технологии.
Главный секрет технологии Low Cure — новый отвердитель. Он увеличивает механическую прочность покрытия, повышает адгезию между слоями и создает гидрофобный эффект.
Кроме того, новая технология позволяет окрашивать металлический кузов вместе углепластиковыми деталями. Обычно их приходится красить отдельно, что дает небольшие отличия в тоне между разными деталями кузова.
Читайте также: «Миллионная махинация»: ликвидирована подпольная фабрика Ferrari
Сейчас Ferrari предлагает 61 вариант окраски кузова с глянцевым или матовым лаком.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
177
0
Также советуем посмотреть
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
Оставьте свой комментарий