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Раздел: Авто  
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Минивэн Mitsubishi Delica нового поколения видели на тестах

Минивэн Mitsubishi Delica нового поколения видели на тестахMitsubishi тестирует минивэн Delica нового поколения

Японский минивэн шестого поколения был замечен на европейских дорогах во время тестовых испытаний. Возможно, новинку представят до конца текущего года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Последняя смена поколений у автомобиля была в 2007 году и обновление планировалось аккурат к 2017-у, однако что-то пошло не так и новинку так и не представили. Теперь ее ждут уже в этом году, причем сразу в серийной версии. Также в зарубежных СМИ ходит слух, что минивэн появится в Европе, так как тесты сейчас проходят именно там.

Впрочем, эксперты советуют не спешить с выводами. Есть большая вероятность, что производитель просто проверяет работу систем автомобиля в разных климатических и дорожных условиях. Те, кому удалось встретить новинку на европейских дорогах, заметили, что руль у прототипа находится справа.

Предположительно новая генерация Delica будет построена на шасси Outlander с системой полного привода Super All Wheel Control. А вот внешность частично позаимствует у представленного в прошлом году в Индонезии кроссвэна Xpander.

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Японские издания уверяют, что для родного рынка минивэн нового поколения обзаведется 2,3-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. Нынешнее поколение, к слову, оснащается двумя двигателями: двухлитровым с отдачей 150 л.с. и 2,4-литровым мощностью 170 л.с. Оба комплектуются с вариатором. Дизельная же версия работает с 6-скоростной автоматической КП.
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 Теги: Mitsubishi, минивэн

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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