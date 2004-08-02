Раздел: Авто
Новый Ford Ranger получит уникальную опцию
Ford Ranger получит уникальную систему слежения за пространством
Уже в скором времени на американский рынок выйдет обновленную среднетоннажный пикап Ford Ranger. Кроме нового дизайна и обновленного списка доступного оборудования автомобиль получит уникальную систему контроля окружающего пространства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На данный момент, начиная с комплектации XLT и Lariat, система контроля за слепыми зонами BLIS входит в штатное оснащение каждого пикапа Ford Ranger. Но уже готовится к продаже модель 2019 модельного года, которая получила ряд значимых обновлений. Теперь фирменная система BLIS способна контролировать окружающее пространство вокруг прицепа.
Для этого на автомобиле были установлены дополнительные датчики в задних фонарях, что является оптимальным размещением. Причем чувствительность датчиков регулируется по размерам прицепа. Таким образом водителю доступна настройка и запоминание до трех различных прицепов, что значительно обезопасит дальнобойщиков на американских дорогах.
Как и стандартная система BLIS новинка на Ford Ranger будет сообщать водителю световым сигналом о наличии постороннего автомобиля сбоку от прицепа. Это предупредит дальнобойщика об опасности совершения какого-либо маневра с поворотами или перестроениями.
Помимо этого в функционале системы останется возможность контроля пространства возле задней части в поперечных пространствах. Это значительно снижает возможность столкновения с автомобилями при выезде с парковки задним ходом, или совершении других маневров. В набор помощников водителя также войдут автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и мониторинг разметки.
Читайте также: Ford показал мощнейшую версию пикапа Ranger
Под капотом обновленного внедорожного пикапа будет установлен 2,3-литровый турбомотор EcoBoost с системой start/stop и десятиступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено три, и ещё можно будет докупить внедорожный пакет FX4.
Уже в скором времени на американский рынок выйдет обновленную среднетоннажный пикап Ford Ranger. Кроме нового дизайна и обновленного списка доступного оборудования автомобиль получит уникальную систему контроля окружающего пространства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На данный момент, начиная с комплектации XLT и Lariat, система контроля за слепыми зонами BLIS входит в штатное оснащение каждого пикапа Ford Ranger. Но уже готовится к продаже модель 2019 модельного года, которая получила ряд значимых обновлений. Теперь фирменная система BLIS способна контролировать окружающее пространство вокруг прицепа.
Для этого на автомобиле были установлены дополнительные датчики в задних фонарях, что является оптимальным размещением. Причем чувствительность датчиков регулируется по размерам прицепа. Таким образом водителю доступна настройка и запоминание до трех различных прицепов, что значительно обезопасит дальнобойщиков на американских дорогах.
Как и стандартная система BLIS новинка на Ford Ranger будет сообщать водителю световым сигналом о наличии постороннего автомобиля сбоку от прицепа. Это предупредит дальнобойщика об опасности совершения какого-либо маневра с поворотами или перестроениями.
Помимо этого в функционале системы останется возможность контроля пространства возле задней части в поперечных пространствах. Это значительно снижает возможность столкновения с автомобилями при выезде с парковки задним ходом, или совершении других маневров. В набор помощников водителя также войдут автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и мониторинг разметки.
Читайте также: Ford показал мощнейшую версию пикапа Ranger
Под капотом обновленного внедорожного пикапа будет установлен 2,3-литровый турбомотор EcoBoost с системой start/stop и десятиступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено три, и ещё можно будет докупить внедорожный пакет FX4.
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