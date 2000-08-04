Раздел: Авто
Чиновник рассказал, куда девают конфискованные авто на "евробляхах"
Часть автомобилей не удается продать на электронном аукционе.
Если конфискованные автомобили на еврономерах не продаются на системе электронных торгов СЕТАМ, то тогда их бесплатно отдают в больницы, социальные учреждения, армии, детским домам семейного типа, госучреждениям и т.д. Об этом рассказал глава СЕТАМ Виктор Вишнев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Автомобили на еврономерах конфискуют только в том случае, если они нарушают законодательство Украины. Конечно, для этого требуется судебное решение. Пока нет решения суда – автомобили на «евробляхах» нельзя конфисковать.
После того, как суд принимает решение о конфискации машины, её выставляют на государственный онлайн-аукцион. Если в течение трех сессий автомобиль там не продается, то его бесплатно отдают в разные организации.
По словам Виктора Вишнева, право на бесплатное получение конфискованного авто имеют различные больницы, социальные учреждения, армия, детские дома семейного типа, госучреждения и т.д. Чаще всего, конечно, такие машины передают в воинские части.
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Отметим, что если на СЕТАМ конфискованный автомобиль не продался, то это значит, что он находится, скорее всего, в очень плохом состоянии. Не удивительно, что потом такие машины раздают бесплатно.
Если конфискованные автомобили на еврономерах не продаются на системе электронных торгов СЕТАМ, то тогда их бесплатно отдают в больницы, социальные учреждения, армии, детским домам семейного типа, госучреждениям и т.д. Об этом рассказал глава СЕТАМ Виктор Вишнев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Автомобили на еврономерах конфискуют только в том случае, если они нарушают законодательство Украины. Конечно, для этого требуется судебное решение. Пока нет решения суда – автомобили на «евробляхах» нельзя конфисковать.
После того, как суд принимает решение о конфискации машины, её выставляют на государственный онлайн-аукцион. Если в течение трех сессий автомобиль там не продается, то его бесплатно отдают в разные организации.
По словам Виктора Вишнева, право на бесплатное получение конфискованного авто имеют различные больницы, социальные учреждения, армия, детские дома семейного типа, госучреждения и т.д. Чаще всего, конечно, такие машины передают в воинские части.
Читайте также: Эксперты назвали автомобильные новинки августа
Отметим, что если на СЕТАМ конфискованный автомобиль не продался, то это значит, что он находится, скорее всего, в очень плохом состоянии. Не удивительно, что потом такие машины раздают бесплатно.
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