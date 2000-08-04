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Раздел: Авто  
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Тюнеры "оснастили" Toyota GT86 новым мощным двигателем

Тюнеры "оснастили" Toyota GT86 новым мощным двигателем
Общепризнано, что у купе Toyota GT86 всего один большой недостаток – мало мощности.

Шасси способно выдержать и больше лошадиных сил, а потому свап двигателя Тойота ГТ86 – привычное дело. Иногда под его капот впихивают даже моторы Ferrari, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Тюнингованный спорткар Toyota показал зрелищный дрифт

Хотя в ателье MPS Engineering сделали даже более экстремальный тюнинг Toyota GT86. Под капот впихнули легендарный трехлитровый двигатель Toyota 2JZ. Мотор Тойота Супра серьезно доработали и теперь он выдает целых 700 л. с.

Кроме того, дрифт-кар Тойота получил гидравлический ручник, обвес и большое антикрыло. В салоне появились спортивные кресла, карбоновая клетка безопасности, цифровая приборная панель и съемный руль.

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После доработки Toyota GT86 продемонстрировала на треке яркий и зрелищный дрифт. Кстати, в Украине скоро будет не менее интересная Тойота 86 – ей под капот впихнут V8 от Chevrolet Corvette.
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 Теги: Toyota GT86, тюнинг, мотор

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Сегодня, 14:21 » Автор: Алена Шимко
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