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Раздел: Авто  
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Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу

Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажуF50 неоднократно становился участником фотосессий.

Американский дилер эксклюзивных автомобилей Autosport Designs выставил на продажу первый экземпляр суперкара Ferrari F50. Автомобиль с номером шасси «99999» использовался как тестовый прототип, а в 1995 году экспонировался на женевском и токийском автосалоне. Пробег уникального F50 составляет 2253 километра.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Начиная с 1994 года выставленный на продажу суперкар обкатывали на тестовом полигоне Ferrari в Фиорано. Позднее автомобиль проходил испытания на дорогах общего пользования рядом с Маранелло. F50 неоднократно становился участником фотосессий, а также послужил основой для масштабных коллекционных моделей.

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В 1997 году Ferrari F50 #99999 был полностью восстановлен до исходного состояния и подготовлен для передачи первому частному владельцу. Им стал бельгийский коллекционер и автогонщик Жак Сватерс. Позднее автомобиль сменил трех владельцев и осел в США.
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 Теги: Ferrari F50, продажа

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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