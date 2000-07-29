Раздел: Авто
Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу
F50 неоднократно становился участником фотосессий.
Американский дилер эксклюзивных автомобилей Autosport Designs выставил на продажу первый экземпляр суперкара Ferrari F50. Автомобиль с номером шасси «99999» использовался как тестовый прототип, а в 1995 году экспонировался на женевском и токийском автосалоне. Пробег уникального F50 составляет 2253 километра.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Начиная с 1994 года выставленный на продажу суперкар обкатывали на тестовом полигоне Ferrari в Фиорано. Позднее автомобиль проходил испытания на дорогах общего пользования рядом с Маранелло. F50 неоднократно становился участником фотосессий, а также послужил основой для масштабных коллекционных моделей.
Читайте также: В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari
В 1997 году Ferrari F50 #99999 был полностью восстановлен до исходного состояния и подготовлен для передачи первому частному владельцу. Им стал бельгийский коллекционер и автогонщик Жак Сватерс. Позднее автомобиль сменил трех владельцев и осел в США.
Американский дилер эксклюзивных автомобилей Autosport Designs выставил на продажу первый экземпляр суперкара Ferrari F50. Автомобиль с номером шасси «99999» использовался как тестовый прототип, а в 1995 году экспонировался на женевском и токийском автосалоне. Пробег уникального F50 составляет 2253 километра.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Начиная с 1994 года выставленный на продажу суперкар обкатывали на тестовом полигоне Ferrari в Фиорано. Позднее автомобиль проходил испытания на дорогах общего пользования рядом с Маранелло. F50 неоднократно становился участником фотосессий, а также послужил основой для масштабных коллекционных моделей.
Читайте также: В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari
В 1997 году Ferrari F50 #99999 был полностью восстановлен до исходного состояния и подготовлен для передачи первому частному владельцу. Им стал бельгийский коллекционер и автогонщик Жак Сватерс. Позднее автомобиль сменил трех владельцев и осел в США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
281
0
Также советуем посмотреть
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
Оставьте свой комментарий