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Раздел: Авто  
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Названы лучшие автомобили 2018 года 

Названы лучшие автомобили 2018 года  Все автомобили разбиты по сегментам.

Специалисты назвали пятерку лучших автомобилей 2018 года. При выведении итоговых данных учитывалось несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ведь нельзя обобщить транспортные средства в одну группу по объективным причинам. Итак, каковы же предпочтения от экспертов.

Среди компактных седанов лидирует Toyota Corolla. Он имеет просторный интерьер и мотор, который по своим характеристикам позволяет достичь хорошего расхода топлива. Кроме того, на высоком уровне продумана и система безопасности.

В среднем классе исследователи выделили Toyota Camry. Он позиционируется как семейный автомобиль. Мотор в 2,5 литра дает небольшой расход бензина. Кроме того можно выделить систему шумоизоляции.

Если взять компактные автомобили премиум-класса, среди них выделяется Audi A4. Эта машина отличается оптимальной управляемостью и качеством подвески, которое ощущают даже пассажиры.

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В линейке компактных внедорожников эксперты выделили Subaru Forester. Он демонстрирует как экономичность, так и надежность в управлении.

Наконец из люксовых компактных внедорожников на первом месте стоит BMW X3. В этом автомобиле все продумано до мелочей: управляемость, комфорт, наличие последних технологий.
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 Теги: автомобили, 2018, рейтинг

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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