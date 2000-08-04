Раздел: Авто
Ferrari 488 GTB получила уникальную модификацию
Апгрейды выполнило тюнинг-ателье Misha Design.
Если у вас уже есть Ferrari 488 GTB, но хочется чего-то большего, можно смело обратиться к Misha Design, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Этот 488 GTB оснащён буквально несколькими апгрейдами, любезно предоставленными тюнером Misha Design. Появились новые передние и задние бамперы, тонированные стёкла, наклейки, спойлер и массивное антикрыло. Стиль - вот главный смысл, главный аргумент данного 488-го!
Также очень интересны 20-дюймовые колёсные диски Strasse SM5R Signature Series, спицы которых выкрашены в Tiffany Blue. Отлично смотрится в комбинации с чёрным! Это довольно смело, так что вам либо понравится, либо нет. Никаких компромиссов.
Misha Design оставил двигатель в покое. Таким образом, за сиденьями стоит 3,9-литровый V8 с турбонаддувом, дающий 670 л.с. мощности и 760 Нм крутящего момента.
488 GTB разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3 секунды, а 200 км/ч набирает за 8,3 секунды. Что касается его максимальной скорости, то она превышает 330 км/ч.
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Не самый лучший показатель в этом классе, но всё же близкий к эталонному. Девять из десяти никогда не пожалуются!
Если у вас уже есть Ferrari 488 GTB, но хочется чего-то большего, можно смело обратиться к Misha Design, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Этот 488 GTB оснащён буквально несколькими апгрейдами, любезно предоставленными тюнером Misha Design. Появились новые передние и задние бамперы, тонированные стёкла, наклейки, спойлер и массивное антикрыло. Стиль - вот главный смысл, главный аргумент данного 488-го!
Также очень интересны 20-дюймовые колёсные диски Strasse SM5R Signature Series, спицы которых выкрашены в Tiffany Blue. Отлично смотрится в комбинации с чёрным! Это довольно смело, так что вам либо понравится, либо нет. Никаких компромиссов.
Misha Design оставил двигатель в покое. Таким образом, за сиденьями стоит 3,9-литровый V8 с турбонаддувом, дающий 670 л.с. мощности и 760 Нм крутящего момента.
488 GTB разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3 секунды, а 200 км/ч набирает за 8,3 секунды. Что касается его максимальной скорости, то она превышает 330 км/ч.
Читайте также: Эксперт составил список лучших авто для работы в такси
Не самый лучший показатель в этом классе, но всё же близкий к эталонному. Девять из десяти никогда не пожалуются!
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