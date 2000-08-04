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Раздел: Авто  
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Hyundai начнет выпускать автомобили под новым брендом

Hyundai начнет выпускать автомобили под новым брендом Новая торговая марка предназначена для европейского рынка.

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai подала заявку на регистрацию новой торговой марки в Европейское агентство интеллектуальной собственности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Следует отметить, что имя STYX никак не связано с автомобилями южнокорейского бренда. Так называлась одна американская группа, исполняющая прогрессивный рок и образовавшаяся в 1970-х годах.

В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, для чего Hyundai подала заявку на регистрацию такого наименования. Но инсайдеры сообщили, что имя STYX может быть связано с автомобильными запчастями и услугами. Таким образом можно предположить, что Hyundai планирует открыть единый сервисный центр в Европе.

На сегодняшний день инженеры спортивного подразделения Hyundai N работают над одним таинственным автомобилем, который по данным зарубежных журналистов может быть 2-местной моделью со средним расположением двигателя.

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Предполагается также, что под маркой STYX могут выпускать суперкары для европейских автолюбителей. Еще пока нет данных о том, выйдет ли имя STYX за пределы Европы.
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 Теги: Hyundai, торговая марка

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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