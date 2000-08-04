Раздел: Авто
Hyundai начнет выпускать автомобили под новым брендом
Новая торговая марка предназначена для европейского рынка.
Корейская автомобилестроительная компания Hyundai подала заявку на регистрацию новой торговой марки в Европейское агентство интеллектуальной собственности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Следует отметить, что имя STYX никак не связано с автомобилями южнокорейского бренда. Так называлась одна американская группа, исполняющая прогрессивный рок и образовавшаяся в 1970-х годах.
В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, для чего Hyundai подала заявку на регистрацию такого наименования. Но инсайдеры сообщили, что имя STYX может быть связано с автомобильными запчастями и услугами. Таким образом можно предположить, что Hyundai планирует открыть единый сервисный центр в Европе.
На сегодняшний день инженеры спортивного подразделения Hyundai N работают над одним таинственным автомобилем, который по данным зарубежных журналистов может быть 2-местной моделью со средним расположением двигателя.
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Предполагается также, что под маркой STYX могут выпускать суперкары для европейских автолюбителей. Еще пока нет данных о том, выйдет ли имя STYX за пределы Европы.
Корейская автомобилестроительная компания Hyundai подала заявку на регистрацию новой торговой марки в Европейское агентство интеллектуальной собственности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Следует отметить, что имя STYX никак не связано с автомобилями южнокорейского бренда. Так называлась одна американская группа, исполняющая прогрессивный рок и образовавшаяся в 1970-х годах.
В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, для чего Hyundai подала заявку на регистрацию такого наименования. Но инсайдеры сообщили, что имя STYX может быть связано с автомобильными запчастями и услугами. Таким образом можно предположить, что Hyundai планирует открыть единый сервисный центр в Европе.
На сегодняшний день инженеры спортивного подразделения Hyundai N работают над одним таинственным автомобилем, который по данным зарубежных журналистов может быть 2-местной моделью со средним расположением двигателя.
Читайте также: Ferrari 488 GTB получила уникальную модификацию
Предполагается также, что под маркой STYX могут выпускать суперкары для европейских автолюбителей. Еще пока нет данных о том, выйдет ли имя STYX за пределы Европы.
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