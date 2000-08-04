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Британец "прокачал" ВАЗ-2104 мощным двигателем
Том Хадсон, владелец компании Hudson Speed Shop из Великобритании, создал для себя одну из самых крутейших Lada Riva Estate.
Это экспортное название ВАЗ-2104, оснащенной с двигателем CA18DET от Nissan 200SX (S13) мощностью более 400 лошадиных сил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Автомобиль 1996 года выпуска был куплен Томом пробегом 16 тысяч миль (или 25 тысяч километров), но в довольно ужасном состоянии. Изначально он не планировал создавать из него монстра для дрифта.
"Это была совершенно случайная покупка, так как я хотел поехать на каком-нибудь ретро автомобиле на мероприятие RetroKings в 2015 году, и это был единственный подходящий автомобиль, который я мог найти", – объясняет Том. "Я даже проехал на нем по гоночному треку во время мероприятия. Она вызвала отличную реакцию зрителей, поэтому я пообещал, что в 2016 году вернусь с гораздо более мощной версией Lada, как минимум в 10 раз мощнее".
Когда Том протестировал старенькую Lada Riva Estate на диностенде, он показал мощность двигателя в 35 лошадиных сил. Это значит, что ему надо было добиться, как минимум, 350 л.с. на выходе, чтобы сдержать свое обещание. Так Том приступил к работе...
Для свапа двигателя он выбрал довольно непопулярный в Великобритании Nissan CA18DET, который можно обнаружить под капотом Nissan S13 200SX. Том нашел недорогой, но очень сильно изношенный вариант, который был полностью перестроен. Мастера заменили поршневую часть с использованием кованных поршней. Была также установлена турбина Holset RS341, идеально подходящая для двигателем мощностью более 600 л.с.
В итоге мощность его двигателя получилась более 400 лошадиных сил. Точных замеров не проводилось, но она должна быть близкой к 480 лошадиным силам. Через коробку передач и сцепление от Nissan 200SX вся эта гигантская мощь передается на 15-дюймовый колесные диски, обутые в шины Toyo T1R.
Подвеска получила регулируемые амортизаторы Gaz и усиленные пружины: не гоночный автомобиль, но вполне сойдет для трека. Тормоза остались практически стандартными. Том сказал, что ему нравится опасное управление его автомобилями. Что ж, с двигателем мощностью 400+ л.с. и стандартными тормозами от ВАЗ-2104 ты будешь ощущать опасность постоянно!
Интерьер и экстерьер также сохранили оригинальный вид и пытаются максимально скрыть невероятную мощность под капотом. Изменений действительно немного: стандартную панель приборов заменили гоночной, поставили ретро-руль Nardi и гидравлический ручной тормоз.
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Том сдержал обещание и привез доработанную Lada Riva Estate на мероприятие RetroKings в 2016 году, где автомобиль обогнал все Skyline, специальные болиды для Time Attack, 600-сильный Ford Focus и многих других.
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