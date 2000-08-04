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Раздел: Авто  
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Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11

Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11Новый «паркетник» стал первой моделью Джили, которая получила мультимедийную систему с «парящим» сенсорным экраном.

Внешний облик серийного кроссовера, известного пока под кодовым обозначением SX11, китайская марка рассекретила на прошлой неделе. Теперь же Geely распространила фотографии салона новинки. «Паркетник» оснастили мультимедиа-системой с большим тачскрином, возвышающимся над передней панелью, — SX11 стал первой моделью марки с таким экраном. Кроме того, кросс получил виртуальную «приборку» и «усеченное» рулевое колесо, панель и кресла обиты коричневой «кожей», передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Кроссовер построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture) – SX11 является опять же первой моделью марки, в основе которой лежит эта «тележка».

Как ранее заявили в Geely, платформа разработана собственными силами компании. Впрочем, некоторые элементы наверняка позаимствовали у «старшей» платформы CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведский бренд принадлежит Geely). Напомним, на архитектуре CMA базируются «паркетник» Volvo XC40 и модели марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo). Geely SX11 компактнее кросса XC40: длина «китайца» равна 4 330 мм (на 95 мм меньше, чем у «шведа»), ширина – 1 800 мм (-63 мм по сравнению с моделью Volvo), высота – 1 609 мм (-43 мм), колесная база – 2 600 мм (-102 мм).

Сначала новинку Geely предложат с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм), разработанной вместе с Volvo. Кстати, такой двигатель имеется и в гамме XC40, но у «паркетника» шведской марки он выдает 156 л.с. (265 Нм). SX11 будет доступен с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, тогда как кросс Volvo с мотором 1.5T укомплектован 6МКП (позже у XC40 должен появиться восьмиступенчатый «автомат»). Ожидается, что модель Geely наберет первую «сотню» за 7,9 секунды (время разгона XC40 1.5T – 9,4 секунды). В компании пока не сообщили, есть ли у SX11 полный привод. Позже модель обзаведется гибридной версией, но подробности об установке также не разглашаются. В Китае продажи нового кроссовера Geely стартуют в четвертом квартале текущего года.

Читайте также: Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11
Местные СМИ отмечают, что SX11 станет глобальной моделью, однако список стран, в которых появится новинка, и сроки не раскрываются.
Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11
Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11
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 Теги: Geely, SX11, кроссовер, интерьер

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Сегодня, 12:41 » Автор: Алена Шимко
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