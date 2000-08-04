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Раздел: Авто  
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Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах

Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах
От Renault Duster маленькому кроссоверу японской марки могут достаться моторы.

Кроме того, у модели изменят дизайн экстерьера передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Кросс Nissan Kicks дебютировал в 2016 году, первыми рынками для него стали Бразилия и Мексика, затем «паркетник» добрался до Китая, США, Канады и Аргентины. На очереди – Индия, причем там появится Kicks, который будет отличаться от модели, представленной в других странах. Первые фотографии с тестов индийской версии «паркетника» Nissan опубликовало издание IndianAutosBlog.

Напомним, глобальный Kicks построен на платформе V альянса Renault-Nissan, которая также лежит в основе, например, нынешних Nissan Note и Pulsar. А индийский кросс переведут на «тележку» B0: на этой платформе базируются Renault Duster, местная версия Renault Captur и Nissan Terrano («близнец» Дастера).

Судя по шпионским снимкам предназначенного для Индии кроссовера, «их» Кикс будет отличаться от глобальной модели еще и внешне. В частности, у машины на фото – иные задние двери: подоконная линия продолжается прямо, тогда как у Kicks на платформе V она «задрана» вверх. Также у индийского «паркетника», вероятно, будут другие задние фонари. Салон же, скорее всего, менять не станут.

По предварительным данным, Kicks на «тележке» B0 окажется крупнее глобальной модели, но точные габариты пока неизвестны. Размеры кроссовера, доступного в других странах, следующие: длина – 4 295 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 590 мм, колесная база – 2 620 мм.

Ожидается, что в Индии Nissan Kicks предложат с двигателями от локальных Duster/Captur. Речь идет о бензиновом моторе H4K 1.5 мощностью 106 л.с. и дизеле К9К 1.5 dCi с отдачей в 110 л.с. В Китае Kicks оснащается «атмосферником» 1.5 семейства HR мощностью 125 л.с., в Северной Америке и на южноамериканских рынках модель можно купить с бензиновым мотором 1.6 того же семейства (114-125 л.с. в зависимости от страны). Привод у глобального кросса – только передний. У индийского Кикса тоже, вероятно, будет лишь переднеприводная версия, хотя «тележка» B0 и допускает наличие варианта 4х4.

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В Индии кроссовер могут представить до конца текущего года, но до дилеров модель доберется только в 2019-м. Производство Kicks для этой страны наладят на местном заводе альянса Renault-Nissan (еще «паркетник» собирают в Бразилии, Мексике и Китае).
Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах
Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах
Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах
Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах
Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах
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 Теги: Nissan Kicks, тесты, фото

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Сегодня, 14:05 » Автор: Алена Шимко
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