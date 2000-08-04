Раздел: Авто
Ford создает пикап на базе Focus
Дизайнер Клебер Сильва создал рендерные изображения нового компактного пикапа компании Ford.
Если верить слухам, его планируют построить на базе Ford Focus. Сильва предложил две версии пикапа на базе Ford Focus, и обе они выглядят, надо признаться, очень впечатляюще, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Лично нам больше понравился вариант с ярко-красным цветом кузова. Кажется, у него более спортивный дизайн, что мы всегда приветствуем.
У обеих этих версий увеличенный дорожный просвет и багажник на крыше. По слухам, Ford планирует в 2022 году выпустить на рынок новый компактный пикап. За основу для него возьмут Ford Focus. Он получит новый трехцилиндровый 1,5 л двигатель с турбонаддувом. Его мощность составит от 148 л.с. до 180 л.с.
Двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмиступенчатым «автоматом». В линейке Ford этот новый пикап займет место под среднеразмерным пикапом Ranger, который вскоре должен появиться в продаже. Как будет называться эта новинка? Ford пока молчит.
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По слухам, этот пикап могут назвать Ranchero. Когда-то эта компания уже делала пикап с таким названием (его серийное производство закончилось в 1979 году). Возможно, Ranchero будет возрожден. Кстати, его в свое время сделали на базе Ford Falcon.
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