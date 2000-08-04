Раздел: Авто
В Сети продается уникальный Dodge Viper, доработанный McLaren
На сайте American Supercars появилось объявление о продаже единственного в своем роде Dodge Viper, доработкой которого занималась американская компания McLaren Performance Techologies.
Пробег машины, дебютировавшей на детройтском автосалоне в 2006 году, составляет 119 километров. Цена — 295 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Необычная «Гадюка», получившая название ASC Diamondback Viper, подготовлена фирмой American Specialty Cars, специализирующейся на инжиниринге и доводке автомобилей. Особенностью Viper стал белый окрас кузова Arctic White Pearl с синими и оранжевыми акцентами, 19-дюймовые кованые колесные диски, заниженная на 32 миллиметра подвеска и выхлопная система из нержавеющей стали.
Под капотом ASC Diamondback Viper установлен 8,3-литровый двигатель V10, доработанный специалистами McLaren и оснащенный системой впрыска с десятью индивидуальными дроссельными заслонками. Отдача агрегата, совмещенного с механической коробкой передач, составляет 624 лошадиные силы.
Помимо доработанного двигателя, ASC Diamondback Viper получил кузовные панели из углеродного волокна. Среди них: капот, крыша, передний и задний спойлер, боковые вентиляционные прорези.
Читайте также: Dodge Viper может снова появиться на дорогах
Производство Dodge Viper прекратилось в августе 2017 года. В июне 2018 на аукционе Barrett-Jackson был выставлен последний экземпляр суперкара. Машину продали единым лотом вместе с финальным Challenger SRT Demon за один миллион долларов.
Пробег машины, дебютировавшей на детройтском автосалоне в 2006 году, составляет 119 километров. Цена — 295 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Необычная «Гадюка», получившая название ASC Diamondback Viper, подготовлена фирмой American Specialty Cars, специализирующейся на инжиниринге и доводке автомобилей. Особенностью Viper стал белый окрас кузова Arctic White Pearl с синими и оранжевыми акцентами, 19-дюймовые кованые колесные диски, заниженная на 32 миллиметра подвеска и выхлопная система из нержавеющей стали.
Под капотом ASC Diamondback Viper установлен 8,3-литровый двигатель V10, доработанный специалистами McLaren и оснащенный системой впрыска с десятью индивидуальными дроссельными заслонками. Отдача агрегата, совмещенного с механической коробкой передач, составляет 624 лошадиные силы.
Помимо доработанного двигателя, ASC Diamondback Viper получил кузовные панели из углеродного волокна. Среди них: капот, крыша, передний и задний спойлер, боковые вентиляционные прорези.
Читайте также: Dodge Viper может снова появиться на дорогах
Производство Dodge Viper прекратилось в августе 2017 года. В июне 2018 на аукционе Barrett-Jackson был выставлен последний экземпляр суперкара. Машину продали единым лотом вместе с финальным Challenger SRT Demon за один миллион долларов.
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