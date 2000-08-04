» » В Сети продается уникальный Dodge Viper, доработанный McLaren
Раздел: Авто  
0

В Сети продается уникальный Dodge Viper, доработанный McLaren

В Сети продается уникальный Dodge Viper, доработанный McLaren На сайте American Supercars появилось объявление о продаже единственного в своем роде Dodge Viper, доработкой которого занималась американская компания McLaren Performance Techologies.

Пробег машины, дебютировавшей на детройтском автосалоне в 2006 году, составляет 119 километров. Цена — 295 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Необычная «Гадюка», получившая название ASC Diamondback Viper, подготовлена фирмой American Specialty Cars, специализирующейся на инжиниринге и доводке автомобилей. Особенностью Viper стал белый окрас кузова Arctic White Pearl с синими и оранжевыми акцентами, 19-дюймовые кованые колесные диски, заниженная на 32 миллиметра подвеска и выхлопная система из нержавеющей стали.

Под капотом ASC Diamondback Viper установлен 8,3-литровый двигатель V10, доработанный специалистами McLaren и оснащенный системой впрыска с десятью индивидуальными дроссельными заслонками. Отдача агрегата, совмещенного с механической коробкой передач, составляет 624 лошадиные силы.

Помимо доработанного двигателя, ASC Diamondback Viper получил кузовные панели из углеродного волокна. Среди них: капот, крыша, передний и задний спойлер, боковые вентиляционные прорези.

Читайте также: Dodge Viper может снова появиться на дорогах
Производство Dodge Viper прекратилось в августе 2017 года. В июне 2018 на аукционе Barrett-Jackson был выставлен последний экземпляр суперкара. Машину продали единым лотом вместе с финальным Challenger SRT Demon за один миллион долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Dodge Viper, McLaren, тюнинг, продажа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:23 » Автор: Алена Шимко
     246
     0

Похожие новости по теме

Два автомобиля Dodge продали за рекордную сумму Два автомобиля Dodge продали за рекордную сумму

Оба ярко-красных спортивных автомобиля с нулевым пробегом ушли за миллион долларов единым лотом.

Названа дата выпуска нового поколения Dodge Viper Названа дата выпуска нового поколения Dodge Viper

Автомобиль выйдет в 2020-2021 году.

Dodge Viper может снова появиться на дорогах Dodge Viper может снова появиться на дорогах

Новое поколение может получить усиленный мотор V8.

Легендарный суперкар могут вернуть на рынок Легендарный суперкар могут вернуть на рынок

Ожидается, что новую версию Dodge Viper покажут в ближайшие годы.

Dodge разработает суперкар Viper нового поколения Dodge разработает суперкар Viper нового поколения

Суперкар нового поколения получит конструкцию из алюминия и композитных материалов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх