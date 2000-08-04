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Раздел: Авто  
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Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным

Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным Команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента.

Компания Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным и эмоциональным, чем у Alfa Romeo. Каждый автомобиль линейки станет уникальным, сохранив при этом фирменные черты, а марка избавится от унифицированной стилистики.

Об этом в интервью изданию Automotive News рассказал вице-президент по дизайну Hyundai Motor Сан Юп Ли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

«Автомобиль — продукт эмоциональный, — говорит Ли — И мы хотим усилить эту составляющую. Maserati и Alfa Romeo — очень сексуальные машины, и даже немецкие бренды порой заимствуют итальянскую стилистику. Такой эмоциональной, чувственной красоты не найти у массовых марок. Поэтому наша миссия — стать лучше, чем Alfa Romeo».

В апреле шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход по использованию единой стилистики для всего модельного ряда «скучным». Топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.

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По словам Донкервольке, его команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.
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 Теги: Hyundai, дизайн

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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