Раздел: Авто
Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным
Команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента.
Компания Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным и эмоциональным, чем у Alfa Romeo. Каждый автомобиль линейки станет уникальным, сохранив при этом фирменные черты, а марка избавится от унифицированной стилистики.
Об этом в интервью изданию Automotive News рассказал вице-президент по дизайну Hyundai Motor Сан Юп Ли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
«Автомобиль — продукт эмоциональный, — говорит Ли — И мы хотим усилить эту составляющую. Maserati и Alfa Romeo — очень сексуальные машины, и даже немецкие бренды порой заимствуют итальянскую стилистику. Такой эмоциональной, чувственной красоты не найти у массовых марок. Поэтому наша миссия — стать лучше, чем Alfa Romeo».
В апреле шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход по использованию единой стилистики для всего модельного ряда «скучным». Топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.
Читайте также: Mercedes показал дизайн будущих моделей
По словам Донкервольке, его команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.
Компания Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным и эмоциональным, чем у Alfa Romeo. Каждый автомобиль линейки станет уникальным, сохранив при этом фирменные черты, а марка избавится от унифицированной стилистики.
Об этом в интервью изданию Automotive News рассказал вице-президент по дизайну Hyundai Motor Сан Юп Ли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
«Автомобиль — продукт эмоциональный, — говорит Ли — И мы хотим усилить эту составляющую. Maserati и Alfa Romeo — очень сексуальные машины, и даже немецкие бренды порой заимствуют итальянскую стилистику. Такой эмоциональной, чувственной красоты не найти у массовых марок. Поэтому наша миссия — стать лучше, чем Alfa Romeo».
В апреле шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход по использованию единой стилистики для всего модельного ряда «скучным». Топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.
Читайте также: Mercedes показал дизайн будущих моделей
По словам Донкервольке, его команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.
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