Раздел: Авто
Названы авто, которые сгнивают из-за ржавчины за несколько лет
Каждый водитель как дважды два знает, что такое неприятное явление, как ржавчина, является главным убийцей любого автомобиля.
Причем она может появиться как на десятилетних моделях, так и на совсем новых машинах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В связи с этим эксперты составили рейтинг автомобилей, которые могут поржаветь всего за пору лет.
В получившемся рейтинге оказался американский Ford Mondeo, сошедший с конвейера в период с 2007 по 2014 годы. При изучении отзывов автовладельцев выяснилось, что этим иномаркам свойственна очень быстрая деградация кузова.
В первую очередь, машины портятся быстрее в областях, где большую часть года холодно и сыро, а коммунальщики в межсезонье обрабатывают дороги песко-соляной смесью.
Также туда попал Opel Astra, произведенный с 1998 по 2004 годы. Эта иномарка получила от производителя очень плохой кузов. В случае, если автовладелец будет уделять недостаточно внимания своей машине, то она полностью проржавеет всего за несколько лет. У модели слишком быстро изнашиваются колесные арки, двери, капот и крышка багажника, крылья, сварные швы.
Кроме того, в рейтинг вошел Nissan Almera. Владельцы машин, покинувших конвейер с 1995 по 2006 годы, отметили, что автомобиль быстро покрывается ржавчиной на дверях, крышках капота и багажника, а также порогах. Зафиксированы случаи, когда крышка багажника покрывалась дырами за два-три года.
Также вошла в рейтинг Mazda 6 производства 2002-2012 годов. Аналитики издания отмечают, что иномарки первого поколения этой модели получили от изготовителя очень плохую защиту от ржавчины.
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Если владелец не занимается ликвидацией ржавых пятен, то кузов иномарки может сгнить буквально за пару лет.
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