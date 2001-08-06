Названы авто, которые сгнивают из-за ржавчины за несколько лет



Каждый водитель как дважды два знает, что такое неприятное явление, как ржавчина, является главным убийцей любого автомобиля.



Причем она может появиться как на десятилетних моделях, так и на совсем новых машинах, передает



В связи с этим эксперты составили рейтинг автомобилей, которые могут поржаветь всего за пору лет.



В получившемся рейтинге оказался американский Ford Mondeo, сошедший с конвейера в период с 2007 по 2014 годы. При изучении отзывов автовладельцев выяснилось, что этим иномаркам свойственна очень быстрая деградация кузова.



В первую очередь, машины портятся быстрее в областях, где большую часть года холодно и сыро, а коммунальщики в межсезонье обрабатывают дороги песко-соляной смесью.



Также туда попал Opel Astra, произведенный с 1998 по 2004 годы. Эта иномарка получила от производителя очень плохой кузов. В случае, если автовладелец будет уделять недостаточно внимания своей машине, то она полностью проржавеет всего за несколько лет. У модели слишком быстро изнашиваются колесные арки, двери, капот и крышка багажника, крылья, сварные швы.



Кроме того, в рейтинг вошел Nissan Almera. Владельцы машин, покинувших конвейер с 1995 по 2006 годы, отметили, что автомобиль быстро покрывается ржавчиной на дверях, крышках капота и багажника, а также порогах. Зафиксированы случаи, когда крышка багажника покрывалась дырами за два-три года.



Также вошла в рейтинг Mazda 6 производства 2002-2012 годов. Аналитики издания отмечают, что иномарки первого поколения этой модели получили от изготовителя очень плохую защиту от ржавчины.



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Если владелец не занимается ликвидацией ржавых пятен, то кузов иномарки может сгнить буквально за пару лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Причем она может появиться как на десятилетних моделях, так и на совсем новых машинах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream В связи с этим эксперты составили рейтинг автомобилей, которые могут поржаветь всего за пору лет.В получившемся рейтинге оказался американский Ford Mondeo, сошедший с конвейера в период с 2007 по 2014 годы. При изучении отзывов автовладельцев выяснилось, что этим иномаркам свойственна очень быстрая деградация кузова.В первую очередь, машины портятся быстрее в областях, где большую часть года холодно и сыро, а коммунальщики в межсезонье обрабатывают дороги песко-соляной смесью.Также туда попал Opel Astra, произведенный с 1998 по 2004 годы. Эта иномарка получила от производителя очень плохой кузов. В случае, если автовладелец будет уделять недостаточно внимания своей машине, то она полностью проржавеет всего за несколько лет. У модели слишком быстро изнашиваются колесные арки, двери, капот и крышка багажника, крылья, сварные швы.Кроме того, в рейтинг вошел Nissan Almera. Владельцы машин, покинувших конвейер с 1995 по 2006 годы, отметили, что автомобиль быстро покрывается ржавчиной на дверях, крышках капота и багажника, а также порогах. Зафиксированы случаи, когда крышка багажника покрывалась дырами за два-три года.Также вошла в рейтинг Mazda 6 производства 2002-2012 годов. Аналитики издания отмечают, что иномарки первого поколения этой модели получили от изготовителя очень плохую защиту от ржавчины.Если владелец не занимается ликвидацией ржавых пятен, то кузов иномарки может сгнить буквально за пару лет.



