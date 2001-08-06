Раздел: Авто
Названы лучшие электромобили на вторичном рынке
Некоторые поддержанные электрокары стоят очень дешево.
Многих автолюбителей от электромобилей отпугивает их высокая цена. Но ведь можно выбрать подержанный автомобиль. Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 самых лучших б/у электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
10 – BMW i8
Полноприводное купе BMW i8 появилось в продаже в 2014 году. И хотя это не электромобиль, но он может передвигаться исключительно на электротяге. Его силовая установка состоит из трехцилиндрового двигателя и двух электромоторов. Модель 2014-2015 годов выпуска можно купить примерно за 60 тыс. долларов.
9 – Audi A3 e-tron
Электрический Audi A3 e-tron имеет максимальную скорость в 144 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Это практичный электромобиль. Правда, стоит он довольно дорого. Модель 2015 года можно купить по цене более 20 тыс. долларов.
8 – Kia Soul EV
Kia Soul EV – полностью электрический субкомпактный кроссовер. Его продажи начались в 2014 году. На одной подзарядке батареи он может проехать от 180 км до 250 км, в зависимости от ее мощности. У кроссовера просторный салон и большое багажное отделение. Его продают по цене примерно 25 тыс. долларов.
7 – Toyota Prius
Toyota Prius уже несколько лет подряд является лидером по продажам среди гибридных автомобилей. Компания Toyota имеет большой опыт в «зеленых» технологиях. Подержанный Prius можно купить по доступной цене.
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6 – Nissan Leaf
С тех пор, как начались продажи первого поколения Nissan Leaf, в мире было продано более 300 тыс. его экземпляров. На данный момент это самый продаваемый электромобиль в мире. Недавно у него появилось новое (второе) поколение, которое получило более мощные батареи, что увеличило дальность поездки.
5 – Opel Ampera
Opel создал электрический гибридный Opel Ampera на базе Chevrolet Volt. Его продажи начались в 2012 году. На электромоторе он способен проехать 65 км. В целом же дальность поездки на одном баке и полностью заряженной батарее – 1 000 км. Модель 2012 года выпуска можно купить за 18 тыс. долларов.
4 – Volkswagen Golf GTE
Volkswagen намерен в ближайшие годы сосредоточится на «зеленых» технологиях. Акцент будет сделан на электромобили. У Volkswagen Golf уже есть электрическая версия – GTE. Эту модель 2015 года выпуска можно купить примерно за 20 тыс. долларов.
3 – Honda CR-Z
Компактное гибридное спорткупе Honda CR-Z выпускали с 2010 года по 2016 год. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунды. Модель 2010 года выпуска можно сейчас купить за 6-7 тыс. долларов.
2 – BMW 330e
Премиальный BMW 330e имеет много достоинств. У него великолепный дизайн, комфортный, высококачественный салон, хорошее оборудование. Не удивительно поэтому, что за модель 2016 года нужно заплатить около 30 тыс. долларов.
1 – Renault Zoe
Первое поколение электромобиля Renault Zoe появилось в 2012 году. Больше всего его продают в Европе. Недавно Zoe был серьезно обновлен. Подержанную модель можно купить по вполне доступной цене.
Многих автолюбителей от электромобилей отпугивает их высокая цена. Но ведь можно выбрать подержанный автомобиль. Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 самых лучших б/у электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
10 – BMW i8
Полноприводное купе BMW i8 появилось в продаже в 2014 году. И хотя это не электромобиль, но он может передвигаться исключительно на электротяге. Его силовая установка состоит из трехцилиндрового двигателя и двух электромоторов. Модель 2014-2015 годов выпуска можно купить примерно за 60 тыс. долларов.
9 – Audi A3 e-tron
Электрический Audi A3 e-tron имеет максимальную скорость в 144 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Это практичный электромобиль. Правда, стоит он довольно дорого. Модель 2015 года можно купить по цене более 20 тыс. долларов.
8 – Kia Soul EV
Kia Soul EV – полностью электрический субкомпактный кроссовер. Его продажи начались в 2014 году. На одной подзарядке батареи он может проехать от 180 км до 250 км, в зависимости от ее мощности. У кроссовера просторный салон и большое багажное отделение. Его продают по цене примерно 25 тыс. долларов.
7 – Toyota Prius
Toyota Prius уже несколько лет подряд является лидером по продажам среди гибридных автомобилей. Компания Toyota имеет большой опыт в «зеленых» технологиях. Подержанный Prius можно купить по доступной цене.
Читайте также: В Киеве уменьшилась стоимость квадратного метра жилья на «вторичном» рынке
6 – Nissan Leaf
С тех пор, как начались продажи первого поколения Nissan Leaf, в мире было продано более 300 тыс. его экземпляров. На данный момент это самый продаваемый электромобиль в мире. Недавно у него появилось новое (второе) поколение, которое получило более мощные батареи, что увеличило дальность поездки.
5 – Opel Ampera
Opel создал электрический гибридный Opel Ampera на базе Chevrolet Volt. Его продажи начались в 2012 году. На электромоторе он способен проехать 65 км. В целом же дальность поездки на одном баке и полностью заряженной батарее – 1 000 км. Модель 2012 года выпуска можно купить за 18 тыс. долларов.
4 – Volkswagen Golf GTE
Volkswagen намерен в ближайшие годы сосредоточится на «зеленых» технологиях. Акцент будет сделан на электромобили. У Volkswagen Golf уже есть электрическая версия – GTE. Эту модель 2015 года выпуска можно купить примерно за 20 тыс. долларов.
3 – Honda CR-Z
Компактное гибридное спорткупе Honda CR-Z выпускали с 2010 года по 2016 год. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунды. Модель 2010 года выпуска можно сейчас купить за 6-7 тыс. долларов.
2 – BMW 330e
Премиальный BMW 330e имеет много достоинств. У него великолепный дизайн, комфортный, высококачественный салон, хорошее оборудование. Не удивительно поэтому, что за модель 2016 года нужно заплатить около 30 тыс. долларов.
1 – Renault Zoe
Первое поколение электромобиля Renault Zoe появилось в 2012 году. Больше всего его продают в Европе. Недавно Zoe был серьезно обновлен. Подержанную модель можно купить по вполне доступной цене.
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