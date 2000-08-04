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Раздел: Авто  
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Opel Corsa получит значительные изменения

Opel Corsa получит значительные изменения Хэтчбек будет переработан на французской архитектуре.

Почти готовый проект 6-й генерации компакт-хэтчбэка, который был разработан немецкими специалистами Опель, был закрыт, но не так давно компания PSA начал разработку собственного транспортного средства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

После смены собственника компании Opel работы по выпуску новой генерации Corsa стартовали опять. Сейчас хэтчбэк будет создан на французской архитектуре CMP. По слухам, дизайн нового авто будет напоминать электро-концепт Опель GT X Experimental.

По предварительной информации, в подкапотном пространстве Corsa будет размещена та же основа, что и у модели Пежо 208.

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Так, машина получит бензиновые силовые агрегаты объемом 1л и 1,2л с силой отдачи около 110 "лошадей", а также дизельный 1,6-литровый движок в 2-х уровнях форсировки — 75 или 100 "коней".
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 Теги: Opel, Corsa

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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