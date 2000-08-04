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Китайцы выпустили новый мощный "паркетник"

Китайцы выпустили новый мощный "паркетник"Новый Dongfeng AX7 попробует догнать Geely Atlas и Haval H6.

В Китае состоялась официальная премьера кардинально преобразившегося «паркетника» Дунфэн. Ожидается, что на домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

Кроссовер AX7 выпускают с 2014 года, он построен на «тележке» с заимствованиями от Honda CR-V прежних генераций. Спереди у «китайца» - стойки McPherson, сзади – многорычажка. В 2017-м модель, предназначенная для Поднебесной, обновилась: у кросса слегка изменили дизайн экстерьера, салон же почти не тронули. А в этом году на китайский рынок выйдет кардинально преобразившийся AX7, причем в компании SUV позиционируют в качестве модели второго поколения.

О платформе нового AX7 в Dongfeng умолчали, вероятно, она прежняя. Кроссовер второй генерации короче и ниже предшественника – длина уменьшена на 51 мм до 4 645 мм, высота урезана до 1 690 мм (-22 мм). Ширина новинки составляет 1 880 мм, что на 30 мм больше по сравнению с предыдущим AX7, размер колесной базы – 2 715 мм (+3 мм).

Все кузовные панели – новые, еще кросс получил светодиодную оптику, а задние фонари теперь соединены между собой светодиодной же перемычкой. Салон тоже полностью переработан: появились новая передняя панель, «усеченное» рулевое колесо, цифровая «приборка» и современная мультимедиа-система с голосовым управлением.

В списке оборудования также значатся: панорамная крыша, 18-дюймовые диски, камеры кругового обзора, автопарковщик, кресла с электрорегулировками, подогревом и памятью настроек, системы удержания в полосе движения, автоматического экстренного торможения и предотвращения фронтального столкновения, система мониторинга «слепых» зон.

Двигатели у AX7 менять не стали: в Китае кроссовер доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 (140 или 150 л.с.) и 1.6 (167 л.с.). Первый мотор – собственная разработка Dongfeng, второй – от концерна PSA (китайская компания владеет акциями французского автогиганта). Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», мотор 1.6 работает в паре с 6АКП. Привод – только передний.

Цены нового Dongfeng AX7 пока не объявлены, предшественник стоит от 89 800 юаней – это около $13 200 по актуальному курсу.

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Главными соперниками кроссовера Дунфэн считаются Haval H6 и Geely Boyue (Atlas). Первый «паркетник» в Поднебесной обойдется минимум в 98 800 юаней ($14 500), второй стоит от 103 000 юаней ($15 100). Догнать конкурентов AX7 будет, мягко говоря, непросто: в прошлом году кроссовер Dongfeng первой генерации разошелся по Китаю тиражом в 40 534 экземпляра, тогда как Geely Boyue в 2017-м обрел 286 163 владельцев, а объем продаж Haval H6 составил 505 944 единицы (самый популярный SUV страны).

Китайцы выпустили новый мощный "паркетник"
Китайцы выпустили новый мощный "паркетник"
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 Теги: Dongfeng AX7, паркетник

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Сегодня, 13:26 » Автор: Ирина Шевченко
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