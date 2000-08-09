Раздел: Авто
Porshe поделилась фотографиями интересного концепт-кара
Решение о запуске в производство еще не принято.
Пока мы терпеливо ждем, когда же Porsche презентует обновление Cayman GT4, инженеры в Штутгарте решили реализовать свои спортивные амбиции в раллийной версии своего небольшого среднемоторного купе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На прошлой неделе в своем Twitter они опубликовали несколько изображений раллийного автомобиля на базе нынешнего Cayman GT Clubsport. Пока это концепт, но он будет выступать в качестве нулевого экипажа в конце августа на Rallye Deutschland. И это еще не все! Пилотом выступит не кто иной, как Ромэн Дюма собственной персоной. Если вы забыли - это он недавно установил новый рекорд холма Pikes Peak на электромобиле Volkswagen.
Porsche пока не хочет особенно распространяться о характеристиках раллийного автомобиля, однако обещает, что решение о выпуске серийной версии будет приниматься в этом году. На фото видно, что он похож на стандартный Cayman GT4 Clubsport с дополнительным светом на багажнике (то есть спереди), защитами агрегатов, а также воздухозаборником на крыше. Также видны белые диски с шинами Michelin Pilot Sport и буксировочные петли OMP спереди и сзади.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску загадочный "мини-кар"
Судя по проводам на фотографиях, с двигателем также что-то подшаманят. На обновленной модели стоит шестицилиндровый 3,8-литровый двигатель мощностью 380 л.с., шестиступенчатый "робот" PDK и задний привод.
Пока мы терпеливо ждем, когда же Porsche презентует обновление Cayman GT4, инженеры в Штутгарте решили реализовать свои спортивные амбиции в раллийной версии своего небольшого среднемоторного купе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На прошлой неделе в своем Twitter они опубликовали несколько изображений раллийного автомобиля на базе нынешнего Cayman GT Clubsport. Пока это концепт, но он будет выступать в качестве нулевого экипажа в конце августа на Rallye Deutschland. И это еще не все! Пилотом выступит не кто иной, как Ромэн Дюма собственной персоной. Если вы забыли - это он недавно установил новый рекорд холма Pikes Peak на электромобиле Volkswagen.
Porsche пока не хочет особенно распространяться о характеристиках раллийного автомобиля, однако обещает, что решение о выпуске серийной версии будет приниматься в этом году. На фото видно, что он похож на стандартный Cayman GT4 Clubsport с дополнительным светом на багажнике (то есть спереди), защитами агрегатов, а также воздухозаборником на крыше. Также видны белые диски с шинами Michelin Pilot Sport и буксировочные петли OMP спереди и сзади.
Читайте также: Tesla готовит к выпуску загадочный "мини-кар"
Судя по проводам на фотографиях, с двигателем также что-то подшаманят. На обновленной модели стоит шестицилиндровый 3,8-литровый двигатель мощностью 380 л.с., шестиступенчатый "робот" PDK и задний привод.
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