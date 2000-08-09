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Раздел: Авто  
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В Германии выпустят серию смартов-кабриолетов

В Германии выпустят серию смартов-кабриолетовНемецкое ателье анонсировало выпуск ограниченной серии ситикаров.

Доработанный специалистами Brabus кабриолет Smart ForTwo получит индекс 125R. Ключевыми особенностями новинки стали уменьшенный на 30 мм дорожный просвет, разноразмерные передние и задние колеса и «трехствольная» выпускная система в стиле итальянского суперкара Ferrari 458 Italia. Ателье построит всего 125 таких машин, стоимостью 39 900 евро каждый, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Донорский Smart ForTwo Cabrio оснащается трехцилиндровым двигателем объемом 0,9 литра, отдача которого составляет 109 л.с. и 170 Нм крутящего момента, но у Brabus 125R она повышена до 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Тюнингованный вариант способен набирать первую «сотню» за 9,2 секунды и разгоняться до максимальной скорости 175 км/ч.

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Кроме технических доработок, в Brabus установили в кабриолете кожаные спортивные кресла, добавили на педали алюминиевые накладки, анодированные подрулевые лепестки-переключатели и рычаг «ручника».
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 Теги: Brabus, смарт, кабриолет

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Сегодня, 13:54 » Автор: Алена Шимко
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