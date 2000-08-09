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Раздел: Авто  
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Универсал Mercedes-AMG E63 S‍ получил мощный тюнинг

Универсал Mercedes-AMG E63 S‍ получил мощный тюнингТюнеры ателье G-Power придали новому Mеrcеdes-АMG E63 S‍ брутальности.

Не смотря на то, что оснащение автомобиля было и так достаточным для того, чтобы возжелать его с первой секунды, специалисты решили поколдовать. После доработок, авто сможет легко конкурировать с любым спортивным автомобилем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Теперь в подкапотном пространстве авто находится четырёх литровый двигатель, мощность развития до 800 "лошадиных сил".

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В оснащение вошла АКПП, автомобиль сможет набрать "сотню" за 3,4 секунды, максимальная скорость транспортного средства до 300 километров в час.
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 Теги: тюнинг, Mercedes

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Сегодня, 15:12 » Автор: Татьяна Ларина
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