Раздел: Авто
Универсал Mercedes-AMG E63 S получил мощный тюнинг
Тюнеры ателье G-Power придали новому Mеrcеdes-АMG E63 S брутальности.
Не смотря на то, что оснащение автомобиля было и так достаточным для того, чтобы возжелать его с первой секунды, специалисты решили поколдовать. После доработок, авто сможет легко конкурировать с любым спортивным автомобилем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Теперь в подкапотном пространстве авто находится четырёх литровый двигатель, мощность развития до 800 "лошадиных сил".
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В оснащение вошла АКПП, автомобиль сможет набрать "сотню" за 3,4 секунды, максимальная скорость транспортного средства до 300 километров в час.
Не смотря на то, что оснащение автомобиля было и так достаточным для того, чтобы возжелать его с первой секунды, специалисты решили поколдовать. После доработок, авто сможет легко конкурировать с любым спортивным автомобилем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Теперь в подкапотном пространстве авто находится четырёх литровый двигатель, мощность развития до 800 "лошадиных сил".
Читайте также: Ателье Posaidon улучшило универсал Mercedes-AMG C 63
В оснащение вошла АКПП, автомобиль сможет набрать "сотню" за 3,4 секунды, максимальная скорость транспортного средства до 300 километров в час.
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