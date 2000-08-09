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Рассекречен дизайн Porsche Cayenne 2020 года
Фотошпионам уже удалось заснять купеобразный кроссовер Porsche Cayenne третьей генерации во время дорожных тестов.
Предполагается, что презентация новинки состоится в 2019 году, а в продаже автомобиль появится в 2020 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.
На фотографиях хорошо заметно, что у нового Cayenne видоизменены передний бампер и кормовая часть. А вот в профиль автомобиль напоминает Porsche Panamera второй генерации. Также есть информация, что кардинальные изменения произойдут и в интерьере кроссовера.
В линейку силовых агрегатов скорей всего войдет 2,6-литровая бензиновая «шестерка» с отдачей 440 «лошадей». Также имеется информация, что гамму двигателей дополнит 4,0-литровая силовая установка, способная генерировать 550 «лошадок». Не исключено, что автомобиль также получит гибридную версию, не уступающую по мощности ДВС.
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Как и всегда, основными конкурентами нового Porsche Cayenne на рынке будут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
Предполагается, что презентация новинки состоится в 2019 году, а в продаже автомобиль появится в 2020 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.
На фотографиях хорошо заметно, что у нового Cayenne видоизменены передний бампер и кормовая часть. А вот в профиль автомобиль напоминает Porsche Panamera второй генерации. Также есть информация, что кардинальные изменения произойдут и в интерьере кроссовера.
В линейку силовых агрегатов скорей всего войдет 2,6-литровая бензиновая «шестерка» с отдачей 440 «лошадей». Также имеется информация, что гамму двигателей дополнит 4,0-литровая силовая установка, способная генерировать 550 «лошадок». Не исключено, что автомобиль также получит гибридную версию, не уступающую по мощности ДВС.
Читайте также: Рассекречен дизайн "заряженного" Porsche Cayenne S
Как и всегда, основными конкурентами нового Porsche Cayenne на рынке будут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
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