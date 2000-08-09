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Раздел: Авто  
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На приборной панели Tesla появятся видеоигры

На приборной панели Tesla появятся видеоигры Водители смогут играть, когда автомобилем будет управлять автопилот.

Чтобы водители не скучали во время поездки, им позволят играть в видеоигры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в новом программном обновлении для электрокаров компании появятся видеоигры. Обновление выйдет в ближайшее время.

Видеоигры Atari будут доступны прямо на приборной панели автомобиля. Маск отметил, что водителям будут доступны некоторые из классических видеоигр. В программное обеспечение попадут олдскульные стрелялки «Missle command» и «Tempest», а также симулятор Формулы-1 – «Pole Position».

В Формулу-1 можно будет играть, используя руль автомобиля. Естественно, когда автомобиль будет находиться в нерабочем состоянии. Также в планах Маска разработать авторскую игру для электрокаров.

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Как известно, в электрокарах Tesla есть автопилот, поэтому идея с играми не такая уж и бессмысленная.
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 Теги: Tesla, игры

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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