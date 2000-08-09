Раздел: Авто
Тюнинг-ателье представило мощные доработки для кроссовера Skoda
Главные изменения коснулись ходовой части автомобиля.
Кроссовер Skoda Kodiaq получил пакет доработок от тюнинг-ателье ABT Sportsline, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь стандартный бензиновый 2,0-литровый TSI чешского паркетника выдаёт 216 л.с. вместо прежних 180 л.с., а крутящий момент увеличился с 320 до 360 Нм. Инженеры ABT добились таких результатов за счёт использования фирменного модуля управления двигателем ABT Engine Control.
Таким же способом были улучшены характеристики стокового дизельного агрегата объёмом 2,0 литра. Теперь мощность мотора - 215 л.с., а крутящий момент - 440 Нм (плюсом 25 л.с. и 40 Нм).
Также "прокачанный" Kodiaq обзавёлся оригинальными колёсными дисками от ABT на 18 - 20 дюймов чёрного цвета и расширителями колеи.
Напомним, что Skoda готовит к дебюту собственную заряженную модификацию Kodiaq RS, под капотом которой будет устанавливаться 240-сильный турбодизель от нового Volkswagen Tiguan в сочетании с 7-диапазонным "роботом" DSG7 и системой полного привода.
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Разгон с места до 100 км/ч у Kodiaq RS займёт всего 6,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на отметке 230 км/ч.
Кроссовер Skoda Kodiaq получил пакет доработок от тюнинг-ателье ABT Sportsline, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь стандартный бензиновый 2,0-литровый TSI чешского паркетника выдаёт 216 л.с. вместо прежних 180 л.с., а крутящий момент увеличился с 320 до 360 Нм. Инженеры ABT добились таких результатов за счёт использования фирменного модуля управления двигателем ABT Engine Control.
Таким же способом были улучшены характеристики стокового дизельного агрегата объёмом 2,0 литра. Теперь мощность мотора - 215 л.с., а крутящий момент - 440 Нм (плюсом 25 л.с. и 40 Нм).
Также "прокачанный" Kodiaq обзавёлся оригинальными колёсными дисками от ABT на 18 - 20 дюймов чёрного цвета и расширителями колеи.
Напомним, что Skoda готовит к дебюту собственную заряженную модификацию Kodiaq RS, под капотом которой будет устанавливаться 240-сильный турбодизель от нового Volkswagen Tiguan в сочетании с 7-диапазонным "роботом" DSG7 и системой полного привода.
Читайте также: Полиция назвала "любимые" автомобили украинских автоугонщиков
Разгон с места до 100 км/ч у Kodiaq RS займёт всего 6,5 секунды. Максимальную скорость ограничат на отметке 230 км/ч.
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