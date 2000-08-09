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Раздел: Авто  
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Geely провела закрытый показ новой модели Bin Rui

Geely провела закрытый показ новой модели Bin Rui Автомобиль начнут выпускать в конце текущего года.

Марка Джили провела первый показ новейшего седана (фастбека?) Bin Rui. Презентация состоялась "за закрытыми дверями", но информация и нормальные фотки по машине есть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Нам интересно будет посмотреть Bin Rui (на маленький Emgrand GT) в противостоянии с Toyota Corolla и другими одноклассниками из Японии и Кореи.

Согласно предварительной информации, под капотом у Geely Bin Rui могут установить 1-литровый бензиновый турбомотор либо дизели объёмом 1,4 или 1,5 литра; отдача и тяга последнего - 177 лошадиных сил и 255 ньютон-метров.

Нельзя исключать и появление в линейке BinRui гибридных модификаций, включающих так называемый умеренный гибрид (48 В), так и плагин-гибрид с режимом движения на чистой электротяге.

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Запуск нового Джили Бин Руи запланирован на этот год (в районе 4 квартала).

Geely провела закрытый показ новой модели Bin Rui
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 Теги: Geely, Bin Rui

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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