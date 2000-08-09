Раздел: Авто
Geely провела закрытый показ новой модели Bin Rui
Автомобиль начнут выпускать в конце текущего года.
Марка Джили провела первый показ новейшего седана (фастбека?) Bin Rui. Презентация состоялась "за закрытыми дверями", но информация и нормальные фотки по машине есть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Нам интересно будет посмотреть Bin Rui (на маленький Emgrand GT) в противостоянии с Toyota Corolla и другими одноклассниками из Японии и Кореи.
Согласно предварительной информации, под капотом у Geely Bin Rui могут установить 1-литровый бензиновый турбомотор либо дизели объёмом 1,4 или 1,5 литра; отдача и тяга последнего - 177 лошадиных сил и 255 ньютон-метров.
Нельзя исключать и появление в линейке BinRui гибридных модификаций, включающих так называемый умеренный гибрид (48 В), так и плагин-гибрид с режимом движения на чистой электротяге.
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Запуск нового Джили Бин Руи запланирован на этот год (в районе 4 квартала).
Марка Джили провела первый показ новейшего седана (фастбека?) Bin Rui. Презентация состоялась "за закрытыми дверями", но информация и нормальные фотки по машине есть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Нам интересно будет посмотреть Bin Rui (на маленький Emgrand GT) в противостоянии с Toyota Corolla и другими одноклассниками из Японии и Кореи.
Согласно предварительной информации, под капотом у Geely Bin Rui могут установить 1-литровый бензиновый турбомотор либо дизели объёмом 1,4 или 1,5 литра; отдача и тяга последнего - 177 лошадиных сил и 255 ньютон-метров.
Нельзя исключать и появление в линейке BinRui гибридных модификаций, включающих так называемый умеренный гибрид (48 В), так и плагин-гибрид с режимом движения на чистой электротяге.
Читайте также: На приборной панели Tesla появятся видеоигры
Запуск нового Джили Бин Руи запланирован на этот год (в районе 4 квартала).
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