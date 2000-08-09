Раздел: Авто
Компанию Tesla могут продать арабам
В СМИ появилась информация о возможном выкупе акций Саудовской Аравией.
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планирует крупное увеличение своей доли в компании Tesla, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Суверенный фонд Саудовской Аравии, чья доля в Tesla составляет 5%, планирует участвовать в крупной сделке, чья стоимостью может достигнуть стоимости 82 млрд долларов", - говорится в сообщении.
При этом для покупки всего бизнеса компании от публичных акционеров потребуется более 60 млрд долларов.
Отмечается, что фонд рассматривает свои инвестиции в Тесла как стратегический путь для крупнейшего в мире производителя нефти, который хочет таким образом диверсифицировать свои доходы от добычи нефти.
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Напомним, Илон Маск рассматривает возможность выкупа акций Tesla по 420 долларов за акцию и добавил, что "финансирование обеспечено".
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планирует крупное увеличение своей доли в компании Tesla, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Суверенный фонд Саудовской Аравии, чья доля в Tesla составляет 5%, планирует участвовать в крупной сделке, чья стоимостью может достигнуть стоимости 82 млрд долларов", - говорится в сообщении.
При этом для покупки всего бизнеса компании от публичных акционеров потребуется более 60 млрд долларов.
Отмечается, что фонд рассматривает свои инвестиции в Тесла как стратегический путь для крупнейшего в мире производителя нефти, который хочет таким образом диверсифицировать свои доходы от добычи нефти.
Читайте также: Cadillac получит еще два варианта двигателей для модели Escalade
Напомним, Илон Маск рассматривает возможность выкупа акций Tesla по 420 долларов за акцию и добавил, что "финансирование обеспечено".
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