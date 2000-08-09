» » Компанию Tesla могут продать арабам
Раздел: Авто  
0

Компанию Tesla могут продать арабам

Компанию Tesla могут продать арабам В СМИ появилась информация о возможном выкупе акций Саудовской Аравией.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планирует крупное увеличение своей доли в компании Tesla, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Суверенный фонд Саудовской Аравии, чья доля в Tesla составляет 5%, планирует участвовать в крупной сделке, чья стоимостью может достигнуть стоимости 82 млрд долларов", - говорится в сообщении.

При этом для покупки всего бизнеса компании от публичных акционеров потребуется более 60 млрд долларов.

Отмечается, что фонд рассматривает свои инвестиции в Тесла как стратегический путь для крупнейшего в мире производителя нефти, который хочет таким образом диверсифицировать свои доходы от добычи нефти.

Читайте также: Cadillac получит еще два варианта двигателей для модели Escalade

Напомним, Илон Маск рассматривает возможность выкупа акций Tesla по 420 долларов за акцию и добавил, что "финансирование обеспечено".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Tesla, Саудовская Аравия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     335
     0

Похожие новости по теме

Илон Маск сделал крупное вложение в акции Tesla Илон Маск сделал крупное вложение в акции Tesla

Само решение очень необычно для предпринимателей.

Илон Маск рассказал о новом кроссовере Tesla Model Y Илон Маск рассказал о новом кроссовере Tesla Model Y

Собирать электро-кроссовер будут в Китае.

Bloomberg заявил о скором банкротстве Tesla Bloomberg заявил о скором банкротстве Tesla

Компания не выполнила собственный план по производству Tesla Model 3.

Авария электрокара Tesla привела к рекордному обвалу акций компании Авария электрокара Tesla привела к рекордному обвалу акций компании

Капитализация компании понизилась на 14,65 млрд долларов.

Илон Маск получит от Tesla самую большую зарплату в мире Илон Маск получит от Tesla самую большую зарплату в мире

Точный размер компенсации будет зависеть от показателей компании.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх