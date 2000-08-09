Раздел: Авто
В Сети показали "живые" снимки спортивной Lada Vesta
Официальная премьера «заряженной» Весты пройдет в конце августа.
Предвестника Vesta Sport – одноименный концепт – АВТОВАЗ представил в 2016 году на Московском автосалоне. В июле 2018-го российский автогигант распространил официальные изображения серийной «четырехдверки».
В начале августа этого года в Сеть выложили первое «живое» фото «заряженной» Весты, которое, как тогда сообщалось, было сделано на площадке одного из московских дилеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Теперь же в паблике Lada Vesta Club в соцсети ВКонтакте появились свежие снимки, эти кадры сделаны в Тольятти.
Внешне от обычного седана версия Sport отличается бамперами и формой передних икс-образных вставок. Сзади у «заряженной» модели имеется диффузор с интегрированным фонарем и двумя патрубками выпускной системы, на порогах – аэродинамические накладки, на крышке багажника – спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Также Vesta Sport получила 17-дюймовые оригинальные диски и низкопрофильную резину.
Фотографий интерьера новинки – ни официальных, ни шпионских – пока нет. При этом ранее в пресс-центре АВТОВАЗа заявили о том, что в салоне Vesta Sport установлены спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой, которые обиты «кожей» и алькантарой.
У спортивной Весты переработали подвеску, появились новые амортизаторы и пружины. Диаметр штока стоек увеличен с 20 до 22 мм, рабочего цилиндра – с 30 до 32 мм. В задних амортизаторах диаметр штока увеличен с 12,4 до 14 мм. Колея выросла на 35 мм спереди (до 1 545 мм) и на 15 мм сзади (до 1 525 мм). Дорожный просвет седана уменьшен на 16 мм по сравнению с обычной моделью – у Lada Vesta Sport этот показатель равен 162 мм. Также спорт-версия получила новые тормоза с более крупными дисками (на всех колесах).
Под капотом Vesta Sport – бензиновый двигатель 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 187 Нм). Мотор укомплектован пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения.
С места до 100 км/ч Lada Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость такой «четырехдверки» – 198 км/ч. Для сравнения, стандартная Веста с 1.8 и 5МКП наберет первую «сотню» за 10,2 секунды, ее «максималка» - 186 км/ч.
Читайте также: В сети появились первые официальные фото Lada Vesta
Публичный показ Vesta Sport пройдет опять же в рамках ММАС – мотор-шоу откроется 29 августа текущего года (пресс-день). Скорее всего, тогда же станут известны цены спортивной версии.
Предвестника Vesta Sport – одноименный концепт – АВТОВАЗ представил в 2016 году на Московском автосалоне. В июле 2018-го российский автогигант распространил официальные изображения серийной «четырехдверки».
В начале августа этого года в Сеть выложили первое «живое» фото «заряженной» Весты, которое, как тогда сообщалось, было сделано на площадке одного из московских дилеров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Теперь же в паблике Lada Vesta Club в соцсети ВКонтакте появились свежие снимки, эти кадры сделаны в Тольятти.
Внешне от обычного седана версия Sport отличается бамперами и формой передних икс-образных вставок. Сзади у «заряженной» модели имеется диффузор с интегрированным фонарем и двумя патрубками выпускной системы, на порогах – аэродинамические накладки, на крышке багажника – спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Также Vesta Sport получила 17-дюймовые оригинальные диски и низкопрофильную резину.
Фотографий интерьера новинки – ни официальных, ни шпионских – пока нет. При этом ранее в пресс-центре АВТОВАЗа заявили о том, что в салоне Vesta Sport установлены спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой, которые обиты «кожей» и алькантарой.
У спортивной Весты переработали подвеску, появились новые амортизаторы и пружины. Диаметр штока стоек увеличен с 20 до 22 мм, рабочего цилиндра – с 30 до 32 мм. В задних амортизаторах диаметр штока увеличен с 12,4 до 14 мм. Колея выросла на 35 мм спереди (до 1 545 мм) и на 15 мм сзади (до 1 525 мм). Дорожный просвет седана уменьшен на 16 мм по сравнению с обычной моделью – у Lada Vesta Sport этот показатель равен 162 мм. Также спорт-версия получила новые тормоза с более крупными дисками (на всех колесах).
Под капотом Vesta Sport – бензиновый двигатель 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 187 Нм). Мотор укомплектован пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения.
С места до 100 км/ч Lada Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость такой «четырехдверки» – 198 км/ч. Для сравнения, стандартная Веста с 1.8 и 5МКП наберет первую «сотню» за 10,2 секунды, ее «максималка» - 186 км/ч.
Читайте также: В сети появились первые официальные фото Lada Vesta
Публичный показ Vesta Sport пройдет опять же в рамках ММАС – мотор-шоу откроется 29 августа текущего года (пресс-день). Скорее всего, тогда же станут известны цены спортивной версии.
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