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Раздел: Авто  
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Jaguar рассказал о стратегии на будущее

Jaguar рассказал о стратегии на будущее Компания сконцентрируется на кроссоверах и электромобилях.

Несмотря на расширение модельного ряда, сейчас ситуация у британцев оставляет желать лучшего, поскольку на американском рынке продажи марки в июле просели на 30%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.

Виной этому снижение спроса на седаны, которое наблюдается во всем мире. Однако инвестиции в марку не прекращаются, и в будущем мы сможем увидеть новые поколения и новые модели Jaguar.

Начиная с 2020 года, все Ягуары будут обладать электрифицированными тележками. К этому же году ожидается возвращение бренда к истокам – 3,0-литровой рядной «шестёрке». Безусловно, появится и ещё одна модель, которая дополнит ряд кроссоверов, и она получит наименование J-Pace, что уже было зарегистрировано в середине этого лета.

Вопреки относительно низкому спросу на F-Type (за первое полугодие 2018 года по всему миру продано всего лишь 1348 машин), он останется в строю как минимум до того же 2020 года. Ему на замену придет некая новая модель, скорее всего с бензиново-электрической силовой установкой и она может поступить в продажу как автомобиль 2021 года. С целью экономии средств F-Type будет использовать платформу X7A от седана XE.

Jaguar XE, который стал едва ли не самым большим разочарованием британского бренда под индийским крылом, нуждается в значительном обновлении. И вероятнее всего, рестайлинг произойдет ближе к концу следующего года.

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Следует ожидать появления и более спортивной версии большого электрического кроссовера I-Pace, что на данный момент конкурирует с творением Илона Маска Tesla Model X. Вероятно, по сложившейся традиции, «заряженная» версия получит «имя» I-Pace SVR и дебютирует примерно в 2021 году либо позже.

Бестселлер марки, внедорожник F-Pace, благодаря которому поднимаются продажи, получит плаг-ин гибридную версию уже в следующем году. Не стоит исключать и возможность презентации более драйверской комплектации SV / SVR.

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Также в модельном ряду у британцев есть и представительский седан XJ. Напоследок, зарегистрированное торговое имя J-Pace может превратиться в соплатформенника Range Rover с алюминиевым кузовом и электрифицированными силовыми установками. Появление серийной модели ожидается к 2022 году.
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 Теги: Jaguar, стратегия

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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