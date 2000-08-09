Раздел: Авто
Jaguar рассказал о стратегии на будущее
Компания сконцентрируется на кроссоверах и электромобилях.
Несмотря на расширение модельного ряда, сейчас ситуация у британцев оставляет желать лучшего, поскольку на американском рынке продажи марки в июле просели на 30%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
Виной этому снижение спроса на седаны, которое наблюдается во всем мире. Однако инвестиции в марку не прекращаются, и в будущем мы сможем увидеть новые поколения и новые модели Jaguar.
Начиная с 2020 года, все Ягуары будут обладать электрифицированными тележками. К этому же году ожидается возвращение бренда к истокам – 3,0-литровой рядной «шестёрке». Безусловно, появится и ещё одна модель, которая дополнит ряд кроссоверов, и она получит наименование J-Pace, что уже было зарегистрировано в середине этого лета.
Вопреки относительно низкому спросу на F-Type (за первое полугодие 2018 года по всему миру продано всего лишь 1348 машин), он останется в строю как минимум до того же 2020 года. Ему на замену придет некая новая модель, скорее всего с бензиново-электрической силовой установкой и она может поступить в продажу как автомобиль 2021 года. С целью экономии средств F-Type будет использовать платформу X7A от седана XE.
Jaguar XE, который стал едва ли не самым большим разочарованием британского бренда под индийским крылом, нуждается в значительном обновлении. И вероятнее всего, рестайлинг произойдет ближе к концу следующего года.
2018 Jaguar XE SV Project 8 признан быстрейшим седаном на Нюрбургринге и самой мощной моделью в истории марки
Следует ожидать появления и более спортивной версии большого электрического кроссовера I-Pace, что на данный момент конкурирует с творением Илона Маска Tesla Model X. Вероятно, по сложившейся традиции, «заряженная» версия получит «имя» I-Pace SVR и дебютирует примерно в 2021 году либо позже.
Бестселлер марки, внедорожник F-Pace, благодаря которому поднимаются продажи, получит плаг-ин гибридную версию уже в следующем году. Не стоит исключать и возможность презентации более драйверской комплектации SV / SVR.
Читайте также: Tesla сразилась с бензиновым спорткаром
Также в модельном ряду у британцев есть и представительский седан XJ. Напоследок, зарегистрированное торговое имя J-Pace может превратиться в соплатформенника Range Rover с алюминиевым кузовом и электрифицированными силовыми установками. Появление серийной модели ожидается к 2022 году.
Несмотря на расширение модельного ряда, сейчас ситуация у британцев оставляет желать лучшего, поскольку на американском рынке продажи марки в июле просели на 30%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
Виной этому снижение спроса на седаны, которое наблюдается во всем мире. Однако инвестиции в марку не прекращаются, и в будущем мы сможем увидеть новые поколения и новые модели Jaguar.
Начиная с 2020 года, все Ягуары будут обладать электрифицированными тележками. К этому же году ожидается возвращение бренда к истокам – 3,0-литровой рядной «шестёрке». Безусловно, появится и ещё одна модель, которая дополнит ряд кроссоверов, и она получит наименование J-Pace, что уже было зарегистрировано в середине этого лета.
Вопреки относительно низкому спросу на F-Type (за первое полугодие 2018 года по всему миру продано всего лишь 1348 машин), он останется в строю как минимум до того же 2020 года. Ему на замену придет некая новая модель, скорее всего с бензиново-электрической силовой установкой и она может поступить в продажу как автомобиль 2021 года. С целью экономии средств F-Type будет использовать платформу X7A от седана XE.
Jaguar XE, который стал едва ли не самым большим разочарованием британского бренда под индийским крылом, нуждается в значительном обновлении. И вероятнее всего, рестайлинг произойдет ближе к концу следующего года.
2018 Jaguar XE SV Project 8 признан быстрейшим седаном на Нюрбургринге и самой мощной моделью в истории марки
Следует ожидать появления и более спортивной версии большого электрического кроссовера I-Pace, что на данный момент конкурирует с творением Илона Маска Tesla Model X. Вероятно, по сложившейся традиции, «заряженная» версия получит «имя» I-Pace SVR и дебютирует примерно в 2021 году либо позже.
Бестселлер марки, внедорожник F-Pace, благодаря которому поднимаются продажи, получит плаг-ин гибридную версию уже в следующем году. Не стоит исключать и возможность презентации более драйверской комплектации SV / SVR.
Читайте также: Tesla сразилась с бензиновым спорткаром
Также в модельном ряду у британцев есть и представительский седан XJ. Напоследок, зарегистрированное торговое имя J-Pace может превратиться в соплатформенника Range Rover с алюминиевым кузовом и электрифицированными силовыми установками. Появление серийной модели ожидается к 2022 году.
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