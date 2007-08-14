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Раздел: Авто  
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В Швейцарии запретят дизельные Porsche и Mercedes

В Швейцарии запретят дизельные Porsche и MercedesЭти авто в ЕС считаются очень вредными.

Власти Швейцарии прекратили регистрировать автомобили Mercedes-Benz Vito, Porsche Macan и Cayenne, оснащенные «грязными» дизельными двигателями. Уровень вредных выбросов этих агрегатов не соответствует требованиям Евросоюза. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.

Под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.

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До устранения проблем на учет нельзя будет поставить Porsche Macan с трехлитровым агрегатом и Cayenne c 4,2-литровым дизелем и Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором, . По требованию регулятора все двигатели должны соответствовать нормам «Евро-6».

Запрет на регистрацию автомобилей связан с выявленными случаями манипуляции данными о вредных выбросах, в которых оказались вовлечены крупнейшие немецкие производители.
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 Теги: Швейцария, Porsche, Mercedes, дизель

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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