Раздел: Авто
В Швейцарии запретят дизельные Porsche и Mercedes
Эти авто в ЕС считаются очень вредными.
Власти Швейцарии прекратили регистрировать автомобили Mercedes-Benz Vito, Porsche Macan и Cayenne, оснащенные «грязными» дизельными двигателями. Уровень вредных выбросов этих агрегатов не соответствует требованиям Евросоюза. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.
Под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.
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До устранения проблем на учет нельзя будет поставить Porsche Macan с трехлитровым агрегатом и Cayenne c 4,2-литровым дизелем и Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором, . По требованию регулятора все двигатели должны соответствовать нормам «Евро-6».
Запрет на регистрацию автомобилей связан с выявленными случаями манипуляции данными о вредных выбросах, в которых оказались вовлечены крупнейшие немецкие производители.
Власти Швейцарии прекратили регистрировать автомобили Mercedes-Benz Vito, Porsche Macan и Cayenne, оснащенные «грязными» дизельными двигателями. Уровень вредных выбросов этих агрегатов не соответствует требованиям Евросоюза. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.
Под запрет попали автомобили, импортированную в страну после 17 августа текущего года. Те, что поставлены на учет раньше разрешено эксплуатировать, но машины должны быть доработаны под новые экологические стандарты.
Читайте также: Porsche и Mercedes объявили о партнерских скидках
До устранения проблем на учет нельзя будет поставить Porsche Macan с трехлитровым агрегатом и Cayenne c 4,2-литровым дизелем и Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором, . По требованию регулятора все двигатели должны соответствовать нормам «Евро-6».
Запрет на регистрацию автомобилей связан с выявленными случаями манипуляции данными о вредных выбросах, в которых оказались вовлечены крупнейшие немецкие производители.
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