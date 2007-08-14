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Раздел: Авто  
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Омелян рассказал, когда заработает автоматическая система взвешивания транспорта

Омелян рассказал, когда заработает автоматическая система взвешивания транспортаТак, тяжелый транспорт будут взвешивать автоматически.

Автоматическая система взвешивания большегрузного транспорта, которая внедряется в Украине, будет управляться "искусственным разумом".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

"Нельзя будет ни договориться, ни сказать, что я не увидел или у меня нет ресурса для этого... Для этого работает искусственный разум, который просто будет останавливать всех без выбора. Со следующего года начинаем вокруг Киева – с весны", – сказал он.

По словам министра, все датчики системы взвешивания встроены в дорожное полотно.

"Вас никто не останавливает, если вы едете нормально, но если вы нарушаете весовой режим – вас остановят", – подчеркнул Омелян. О том, что большегрузный транспорт в Украине будут взвешивать автоматически, министр сообщал в июне.

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В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял Омелян.
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 Теги: Омелян, дороги, фуры

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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