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Омелян рассказал, когда заработает автоматическая система взвешивания транспорта
Так, тяжелый транспорт будут взвешивать автоматически.
Автоматическая система взвешивания большегрузного транспорта, которая внедряется в Украине, будет управляться "искусственным разумом".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
"Нельзя будет ни договориться, ни сказать, что я не увидел или у меня нет ресурса для этого... Для этого работает искусственный разум, который просто будет останавливать всех без выбора. Со следующего года начинаем вокруг Киева – с весны", – сказал он.
По словам министра, все датчики системы взвешивания встроены в дорожное полотно.
"Вас никто не останавливает, если вы едете нормально, но если вы нарушаете весовой режим – вас остановят", – подчеркнул Омелян. О том, что большегрузный транспорт в Украине будут взвешивать автоматически, министр сообщал в июне.
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В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял Омелян.
Автоматическая система взвешивания большегрузного транспорта, которая внедряется в Украине, будет управляться "искусственным разумом".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
"Нельзя будет ни договориться, ни сказать, что я не увидел или у меня нет ресурса для этого... Для этого работает искусственный разум, который просто будет останавливать всех без выбора. Со следующего года начинаем вокруг Киева – с весны", – сказал он.
По словам министра, все датчики системы взвешивания встроены в дорожное полотно.
"Вас никто не останавливает, если вы едете нормально, но если вы нарушаете весовой режим – вас остановят", – подчеркнул Омелян. О том, что большегрузный транспорт в Украине будут взвешивать автоматически, министр сообщал в июне.
Читайте также: Омелян рассказал, когда в Украине начнут строить платные дороги
В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял Омелян.
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