Раздел: Авто
Французы "прокачали" микроавтобус Mercedes
Первые фото роскошного вэна Mercedes-Maybach V-Class.
За последнее время линейку Mercedes-Maybach пополнил внедорожник G650 Landaulet, а через год появится еще и первый кроссовер Майбах.
Теперь же появились первые фото микроавтобуса Maybach V-Class, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
Однако в данном случае речь идет не про серийный авто, а про тюнинг Mercedes V-Class. Выполнило его одно французское ателье по заказу парижской службы проката лимузинов.
Mercedes-Benz V-Class получил огромную решетку радиатора в стиле Майбах, аэродинмический обвес и новые литые диски. Но основные изменения все же внутри. В частности, вэн Мерседес получил задние сиденья Maybach с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками под ноги.
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Кроме того, установлены выдвижные столики, холодильник, огромный телевизор и несколько меньших дисплеев. В отделке использованы дорогие кожа, алькантара и дерево. Даже небольшой циферблат часов появился.
За последнее время линейку Mercedes-Maybach пополнил внедорожник G650 Landaulet, а через год появится еще и первый кроссовер Майбах.
Теперь же появились первые фото микроавтобуса Maybach V-Class, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
Однако в данном случае речь идет не про серийный авто, а про тюнинг Mercedes V-Class. Выполнило его одно французское ателье по заказу парижской службы проката лимузинов.
Mercedes-Benz V-Class получил огромную решетку радиатора в стиле Майбах, аэродинмический обвес и новые литые диски. Но основные изменения все же внутри. В частности, вэн Мерседес получил задние сиденья Maybach с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками под ноги.
Читайте также: Представлена тюнинг-версия «заряженного» купе Mercedes-AMG GT R
Кроме того, установлены выдвижные столики, холодильник, огромный телевизор и несколько меньших дисплеев. В отделке использованы дорогие кожа, алькантара и дерево. Даже небольшой циферблат часов появился.
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