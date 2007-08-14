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Раздел: Авто  
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Французы "прокачали" микроавтобус Mercedes

Французы "прокачали" микроавтобус MercedesПервые фото роскошного вэна Mercedes-Maybach V-Class.

За последнее время линейку Mercedes-Maybach пополнил внедорожник G650 Landaulet, а через год появится еще и первый кроссовер Майбах.

Теперь же появились первые фото микроавтобуса Maybach V-Class, пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.

Однако в данном случае речь идет не про серийный авто, а про тюнинг Mercedes V-Class. Выполнило его одно французское ателье по заказу парижской службы проката лимузинов.

Mercedes-Benz V-Class получил огромную решетку радиатора в стиле Майбах, аэродинмический обвес и новые литые диски. Но основные изменения все же внутри. В частности, вэн Мерседес получил задние сиденья Maybach с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками под ноги.

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Кроме того, установлены выдвижные столики, холодильник, огромный телевизор и несколько меньших дисплеев. В отделке использованы дорогие кожа, алькантара и дерево. Даже небольшой циферблат часов появился.

Французы "прокачали" микроавтобус Mercedes
Французы "прокачали" микроавтобус Mercedes
Французы "прокачали" микроавтобус Mercedes
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 Теги: Mercedes-Maybach V-Class, фото

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Сегодня, 11:00 » Автор: Ирина Шевченко
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