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Раздел: Авто  
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С европейского рынка уйдет одна из моделей Toyota

С европейского рынка уйдет одна из моделей Toyota Продажи минивэна Verso в Европе будут прекращены.

Не так давно стало известно, что японский машиностроительный концерн Toyota из-за маленького спроса снимет с продажи на авторынке Европы минивэн Verso. Об этом поведали официальные представители бренда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Минивэны в общем не пользуются большим спросом у европейских автолюбителей. Что касается машины Toyota Verso, то за 7 месяцев этого года жители Британии купили всего 852 таких авто, что на 46проц. ниже показателя годичной давности.

По мнению специалистов, европейские покупатели проявляют слабый интерес к Тойота Версо, поскольку в отличие от соперников эта машина не предлагается с гибридной установкой.

Под капотом Verso может размещаться 1,6-литровый 132-сильный мотор или 1,8-литровая установка мощностью 147 «коней». В роли коробки передач в 1-м варианте может работать только «механика», а во 2-м – еще и вариатор.

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Правление японского бренда Тойота надеется, что минивэны Verso, которые остались в запасе у европейских дилерских центров, удастся продать до конца 2018г.
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 Теги: Toyota, минивэн

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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