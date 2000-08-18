Раздел: Авто
С европейского рынка уйдет одна из моделей Toyota
Продажи минивэна Verso в Европе будут прекращены.
Не так давно стало известно, что японский машиностроительный концерн Toyota из-за маленького спроса снимет с продажи на авторынке Европы минивэн Verso. Об этом поведали официальные представители бренда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Минивэны в общем не пользуются большим спросом у европейских автолюбителей. Что касается машины Toyota Verso, то за 7 месяцев этого года жители Британии купили всего 852 таких авто, что на 46проц. ниже показателя годичной давности.
По мнению специалистов, европейские покупатели проявляют слабый интерес к Тойота Версо, поскольку в отличие от соперников эта машина не предлагается с гибридной установкой.
Под капотом Verso может размещаться 1,6-литровый 132-сильный мотор или 1,8-литровая установка мощностью 147 «коней». В роли коробки передач в 1-м варианте может работать только «механика», а во 2-м – еще и вариатор.
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Правление японского бренда Тойота надеется, что минивэны Verso, которые остались в запасе у европейских дилерских центров, удастся продать до конца 2018г.
Не так давно стало известно, что японский машиностроительный концерн Toyota из-за маленького спроса снимет с продажи на авторынке Европы минивэн Verso. Об этом поведали официальные представители бренда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Минивэны в общем не пользуются большим спросом у европейских автолюбителей. Что касается машины Toyota Verso, то за 7 месяцев этого года жители Британии купили всего 852 таких авто, что на 46проц. ниже показателя годичной давности.
По мнению специалистов, европейские покупатели проявляют слабый интерес к Тойота Версо, поскольку в отличие от соперников эта машина не предлагается с гибридной установкой.
Под капотом Verso может размещаться 1,6-литровый 132-сильный мотор или 1,8-литровая установка мощностью 147 «коней». В роли коробки передач в 1-м варианте может работать только «механика», а во 2-м – еще и вариатор.
Читайте также: В Киеве появился ЗАЗ «Сенс» с самыми дорогими номерами
Правление японского бренда Тойота надеется, что минивэны Verso, которые остались в запасе у европейских дилерских центров, удастся продать до конца 2018г.
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