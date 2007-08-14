Раздел: Авто
В Сети показали обновленный Chevrolet Cavalier
Автоконцерн Chеvrolеt в новом году готовится представить общественности обновлённую версию Cаvаlier.
Фото шпионы успели запечатлеть автомобиль покрытый камуфляжной плёнкой за прохождением тест-драйва. Стало известно, что сборка автомобиля проходила в одном из китайских городков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На автомобильный рынок Китая новинка поступит уже следующим летом, пока что сумма за которую клиенту смогут приобрести модель не известно, но стало известно чем дополнили авто.
И так, теперь обновилась радиаторная решетка, фары видоизменились, автомобиль получил новый бампер и конечно же изменения коснулись передней панели и развлекательной системы в салоне.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Chevrolet
К продаже будет доступная версия с полуторалитровым мотором, в 113 "лошадиных сил".
Фото шпионы успели запечатлеть автомобиль покрытый камуфляжной плёнкой за прохождением тест-драйва. Стало известно, что сборка автомобиля проходила в одном из китайских городков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На автомобильный рынок Китая новинка поступит уже следующим летом, пока что сумма за которую клиенту смогут приобрести модель не известно, но стало известно чем дополнили авто.
И так, теперь обновилась радиаторная решетка, фары видоизменились, автомобиль получил новый бампер и конечно же изменения коснулись передней панели и развлекательной системы в салоне.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Chevrolet
К продаже будет доступная версия с полуторалитровым мотором, в 113 "лошадиных сил".
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