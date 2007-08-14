Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport

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Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11 Новый «паркетник» стал первой моделью Джили, которая получила мультимедийную систему с «парящим» сенсорным экраном.

Geely показал первые официальные изображения кроссовера SX11 Китайский автопроизводитель Geely распространил первые официальные изображения кроссовера SX11.

Geely показала новую модель кроссовера Пока «паркетник» Джили известен под кодовым обозначением SX11, впрочем, не исключено, что в продажу он поступит под другим именем.