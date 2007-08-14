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Раздел: Авто  
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Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport

Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport Китайский кроссовер Geely SX11 пока даже не был представлен публично, но уже получил спортивную версию.

В сети были опубликованы изображения кроссовера Geely SX11 в исполнении Sport. Дизайн стандартной модели был рассекречен на фото в начале этого месяца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Отметим, что SX11 – это внутризаводской индекс, который пока используют как глобальное название авто. Вместе с тем известно, что на домашнем рынке кроссовер предложат под именем Binyue. Публичная презентация модели должна состояться 22 августа.

Примечательно, что Geely SX11 Sport будет отличаться от стандартного варианта только в плане внешности. Автомобиль получил пересмотренные бампера, иную решётку радиатора, чёрный логотип марки, крупный спойлер и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Кроме того, крышу и стойки машины перекрасят в чёрный.

Geely SX11 стал первой моделью, построенной на инновационном шасси B-segment Modular Architecture. Авто будет иметь такие габариты: 4 330х1 800х1 609 мм при расстоянии между осей в 2 600 мм.

«Обычный» кроссовер оснастят 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиновым агрегатом, разработанным специалистами Volvo. Мощность такого мотора составляет 177 сил при 225 Нм.

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В паре с ним «трудится» 7-ступенчатая роботизированная КПП.
Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport
Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport
Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport
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 Теги: Geely SX11 Sport, кросовер, фото

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Сегодня, 11:50 » Автор: Алена Шимко
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