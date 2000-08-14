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С молотка уйдет уникальный "гелик-кабриолет" Mercedes G-Class
Лыжник Джон Олссон использовал авто для поездок по Монте-Карло.
Известный норвежский горнолыжник Джон Олссон выставил на продажу свой Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль весьма необычный, а потому купить Гелик предлагают за баснословные 800 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Что же особенного в Мерседес Гелендваген Джона Олссона? Во-первых, это редкий Mercedes-Benz G500 4×4², способный демонстрировать чудеса на бездорожье. Во-вторых, его превратили в четырехдверный кабриолет.
Дело в том, что Джон Олссон не собирался проверять внедорожные способности авто, а ездил на нем по Монте-Карло. Поскольку Гелик оказался слишком высоким для подземных паркингов, то у него срезали крышу и занизили лобовое стекло.
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Кроме того, тюнинг Мерседес Гелендваген включает увеличение мощности 4,0-литрового V8 твин-турбо с 422 до 780 л. с. Также установлены новая выхлопная система и лебедка.
Известный норвежский горнолыжник Джон Олссон выставил на продажу свой Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль весьма необычный, а потому купить Гелик предлагают за баснословные 800 тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Что же особенного в Мерседес Гелендваген Джона Олссона? Во-первых, это редкий Mercedes-Benz G500 4×4², способный демонстрировать чудеса на бездорожье. Во-вторых, его превратили в четырехдверный кабриолет.
Дело в том, что Джон Олссон не собирался проверять внедорожные способности авто, а ездил на нем по Монте-Карло. Поскольку Гелик оказался слишком высоким для подземных паркингов, то у него срезали крышу и занизили лобовое стекло.
Читайте также: Уникальный суперкар Шумахера уйдет с молотка
Кроме того, тюнинг Мерседес Гелендваген включает увеличение мощности 4,0-литрового V8 твин-турбо с 422 до 780 л. с. Также установлены новая выхлопная система и лебедка.
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