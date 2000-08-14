Раздел: Авто
Три популярных в Украине вида тюнинга, запрещенных во множестве стран
Автомобили по всему миру дорабатываются как самостоятельно, так и в специализированных тюнинг-ателье.
Однако не все широко используемые виды тюнинга безопасны. Представлен список трех популярных у нас в стране видов тюнинга, запрещенных во множестве стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Тонировка стекол и световых приборов. Сама по себе тонировка не является чем-то опасным, и не запрещена, если соответствует общепринятым стандартам светопропускной способности тонировочной пленки. Этими самыми стандартами установлено, что на лобовом и боковых передних стеклах тонировка должна быть минимальной, чтобы обеспечить водителю безопасное вождение.
В некоторых странах такая тонировка запрещена, ввиду того, что дорожная полиция должна наблюдать за действиями водителя внутри салона во избежание различных эксцессов.
Что касается световых приборов. Тонировка фар и других световых приборов снижает их светопропускную способность. В темное время суток или при условиях плохой видимости это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Прямоточные глушители. В большинстве стран мира запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию выхлопной системы. Установка «прямотоков» ухудшает экологичность выбросов и повышает уровень шума от работающего двигателя. То есть рычащий движок, конечно, весьма уместен на трассе или каких-нибудь других соревнования, но отнюдь не в повседневной жизни города.
Кроме того, зачастую при установлении данного элемента из системы удаляют каталитический нейтрализатор. Тут уж о соответствии автомобиля экостандартам и говорить не приходится.
Самостоятельно установленный ксенон. Эта проблема чаще всего знакома нашим водителям. Любители съэкономить устанавливают ксенон без каких-либо регулировок в неприспособленные для этого заводские фары с рассеивателем. Этот вид тюнинга до сих пор у нас очень популярен.
Если вы задаетесь вопросом, почему же запрещен способ улучшить обзор при плохой видимости, то вот вам ответ – в отличие от водителя, которому все прекрасно видно, движущимся на встречу не видно ничего. Слишком яркий свет попросту ослепляет всех, до кого дотягивается.
Читайте также: Самые смелые и удивительные проекты тюнинга советских авто. Фото
Лучше всего, если подобный элемент освещения будет устанавливаться на заводе, в крайнем случае, можно установить лампу в линзовую оптику. Но в первом варианте водитель оградит себя от лишних вопросов со стороны полиции и других участников движения.
Однако не все широко используемые виды тюнинга безопасны. Представлен список трех популярных у нас в стране видов тюнинга, запрещенных во множестве стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Тонировка стекол и световых приборов. Сама по себе тонировка не является чем-то опасным, и не запрещена, если соответствует общепринятым стандартам светопропускной способности тонировочной пленки. Этими самыми стандартами установлено, что на лобовом и боковых передних стеклах тонировка должна быть минимальной, чтобы обеспечить водителю безопасное вождение.
В некоторых странах такая тонировка запрещена, ввиду того, что дорожная полиция должна наблюдать за действиями водителя внутри салона во избежание различных эксцессов.
Что касается световых приборов. Тонировка фар и других световых приборов снижает их светопропускную способность. В темное время суток или при условиях плохой видимости это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Прямоточные глушители. В большинстве стран мира запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию выхлопной системы. Установка «прямотоков» ухудшает экологичность выбросов и повышает уровень шума от работающего двигателя. То есть рычащий движок, конечно, весьма уместен на трассе или каких-нибудь других соревнования, но отнюдь не в повседневной жизни города.
Кроме того, зачастую при установлении данного элемента из системы удаляют каталитический нейтрализатор. Тут уж о соответствии автомобиля экостандартам и говорить не приходится.
Самостоятельно установленный ксенон. Эта проблема чаще всего знакома нашим водителям. Любители съэкономить устанавливают ксенон без каких-либо регулировок в неприспособленные для этого заводские фары с рассеивателем. Этот вид тюнинга до сих пор у нас очень популярен.
Если вы задаетесь вопросом, почему же запрещен способ улучшить обзор при плохой видимости, то вот вам ответ – в отличие от водителя, которому все прекрасно видно, движущимся на встречу не видно ничего. Слишком яркий свет попросту ослепляет всех, до кого дотягивается.
Читайте также: Самые смелые и удивительные проекты тюнинга советских авто. Фото
Лучше всего, если подобный элемент освещения будет устанавливаться на заводе, в крайнем случае, можно установить лампу в линзовую оптику. Но в первом варианте водитель оградит себя от лишних вопросов со стороны полиции и других участников движения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2271
0
Также советуем посмотреть
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
Оставьте свой комментарий