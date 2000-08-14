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Раздел: Авто  
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Три популярных в Украине вида тюнинга, запрещенных во множестве стран

Три популярных в Украине вида тюнинга, запрещенных во множестве странАвтомобили по всему миру дорабатываются как самостоятельно, так и в специализированных тюнинг-ателье.

Однако не все широко используемые виды тюнинга безопасны. Представлен список трех популярных у нас в стране видов тюнинга, запрещенных во множестве стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.

Тонировка стекол и световых приборов. Сама по себе тонировка не является чем-то опасным, и не запрещена, если соответствует общепринятым стандартам светопропускной способности тонировочной пленки. Этими самыми стандартами установлено, что на лобовом и боковых передних стеклах тонировка должна быть минимальной, чтобы обеспечить водителю безопасное вождение.

В некоторых странах такая тонировка запрещена, ввиду того, что дорожная полиция должна наблюдать за действиями водителя внутри салона во избежание различных эксцессов.

Что касается световых приборов. Тонировка фар и других световых приборов снижает их светопропускную способность. В темное время суток или при условиях плохой видимости это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Прямоточные глушители. В большинстве стран мира запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию выхлопной системы. Установка «прямотоков» ухудшает экологичность выбросов и повышает уровень шума от работающего двигателя. То есть рычащий движок, конечно, весьма уместен на трассе или каких-нибудь других соревнования, но отнюдь не в повседневной жизни города.

Кроме того, зачастую при установлении данного элемента из системы удаляют каталитический нейтрализатор. Тут уж о соответствии автомобиля экостандартам и говорить не приходится.

Самостоятельно установленный ксенон. Эта проблема чаще всего знакома нашим водителям. Любители съэкономить устанавливают ксенон без каких-либо регулировок в неприспособленные для этого заводские фары с рассеивателем. Этот вид тюнинга до сих пор у нас очень популярен.

Если вы задаетесь вопросом, почему же запрещен способ улучшить обзор при плохой видимости, то вот вам ответ – в отличие от водителя, которому все прекрасно видно, движущимся на встречу не видно ничего. Слишком яркий свет попросту ослепляет всех, до кого дотягивается.

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Лучше всего, если подобный элемент освещения будет устанавливаться на заводе, в крайнем случае, можно установить лампу в линзовую оптику. Но в первом варианте водитель оградит себя от лишних вопросов со стороны полиции и других участников движения.
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 Теги: Украина, тюнинг, запрет, авто

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Сегодня, 18:12 » Автор: Алена Шимко
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