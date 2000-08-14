Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу

В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу

Похожие новости по теме

В пустыне прошел тесты новый Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce работала над кроссовером Cullinan на протяжении последних трёх лет

Первый в истории: Rolls-Royce подтвердил имя своего внедорожника Внедорожник может получить революционную подвеску, которая сделает его самым комфортабельным авто на земле.