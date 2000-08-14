» » Стали известны достоинства автомобилей с передним приводом 
Раздел: Авто  
0

Стали известны достоинства автомобилей с передним приводом 

Стали известны достоинства автомобилей с передним приводом Автомобиль с передним приводом демонстрирует большее послушание водителю.

Есть множество вариантов конструкций машин, запланированных производителем. Эксперты выяснили предпочтения у транспорта, имеющего передний привод.

Об этом пишет Хроника.инфо.

В первую очередь, это экономия пространства. Благодаря расположению мотора и сопутствующих ему узлов появляется дополнительные площади для пассажиров на заднем ряду и помещения грузов.

Замечено, что автомобиль с передним приводом демонстрирует большее послушание водителю. Это свойство видно на поворотах, где у «переднеприводных» машин меньше чувствуется занос в сторону в самый неподходящий момент.

Некоторые автомобили с передним приводом могут похвастаться повышенной проходимостью. Этим не может похвастаться транспорт с активной задней осью.

Читайте также: Стали известны новые подробности масштабного автопожара в Киеве

Все дело в том, что в машине с передним приводом легче пользоваться ведущими колесами. Поэтому можно быстрее выбраться из бездорожья и другой труднопроходимой местности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобиль, передний привод

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
     130
     0

Похожие новости по теме

Названы главные плюсы автомобилей с передним приводом Названы главные плюсы автомобилей с передним приводом

На сегодняшний день в мире наиболее распространены переднеприводные автомобили.

BMW готовит к производству 2 Series Gran Coupé BMW готовит к производству 2 Series Gran Coupé

Gran Coupé будет доступна либо с передним, либо с полным приводом.

Совместный кроссовер Volvo и Geely заметили фотошпионы Совместный кроссовер Volvo и Geely заметили фотошпионы

Автолюбители смогут приобрести версии с полным или передним приводом.

У Hyundai Creta появится бюджетная модель с полным приводом У Hyundai Creta появится бюджетная модель с полным приводом

Какой ценник получит общедоступный полноприводный вариант неизвестно.

Новый Nissan Z станет кроссовером Новый Nissan Z станет кроссовером

Новинку можно будет приобрести с передним или полным приводом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх