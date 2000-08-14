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Названы самые полезные вещи компании Xiaomi
Вы будете удивлены.
Корпорация представляет широкий круг продукции, и услышав о некоторых вещах – вы будете удивлены, что их производством занималась именно Xiaomі.
Ведро для мусора. Казалась бы, что компания, которая прославилась производством смартфонов, имеет отношениие к бытовым отходам. Однако, Xiaomi действительно имеет такую продукцию. Недавно она представила мусорник, который обладает некоторыми умными функциями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
В частности, ведро Topnaw Smart Trash Can может открыть крышку, когда пользователь проведет над ней рукой. Также устройство имеет встроенную подсветку. Еще одна очень полезная функция ведра – автоматическая замена пакета. Пользователю нужно нажать на кнопку и устройство само заменит полный мешок на новый. Topnaw Smart Trash Can имеет аккумулятор и может работать на одном заряде до 35 дней. Объем емкости для мусора составляет 15.5 литра. Стоит устройство 199 юаней – это около 30 долларов, или 800 гривен.
Крышка для унитаза. Еще одна довольно странная вещь от Xiaomi, которая все же найдет своего потребителя, – это крышка для унитаза Tinymu Smart Toilet Seat, которая так же обладает разумными функциями. Так, устройство может поддерживать теплым сидение в течение целого дня, или же можно собственноручно настроить эту функцию в приложении для смартфона. Так можно установить определенный график, когда крышка должна быть нагрета. Если пользователь имеет фитнес-браслет от Xiaomi, то сиденье может нагреваться автоматически, когда человек с браслетом приближается. Кроме того, крышка имеет функции ополаскивания, работающие в различных режимах. Ну и еще одна интересная функция, для тех, кто проводит на унитазе слишком много времени – звуковой динамик, который начнет издавать звук, когда человек сидит на унитазе более получаса, или дольше того промежутка, который настроит пользователь. Цена такого гаджета не маленькая – 190 долларов или почти 5 тысяч гривен.
Диван. Если вы думаете, что говорится о какой-то "умной" мебели, то должны вас огорчить – это обычный диван. Ну разве что он более мобильный, чем аналоги, то есть его собирают из отдельных блоков. Благодаря этому диван удобнее разместить в помещении. Сиденье имеет ширину 60 см, что должно быть достаточным для того, чтобы не только сидеть, но и лежать. Базовая одноместная модель, которая больше похожа на кресло, стоит 150 долларов (3900 гривен). При этом эту модель можно расширить до двухместной или трехместной. Максимальная конфигурация обойдется пользователям в 540 долларов (14 500 гривен).
Сушилка для одежды. Эту вещь тоже нельзя охарактеризовать как "умную" или автоматизированную. Это обычная сушилка для белья под названием 17Pin. Конструкция этой сушилки очень проста, и ее легко может смонтировать сам пользователь. В сложенном состоянии сушилка имеет всего 6,5 см. Она рассчитана на содержание белья общей массой до 40кг. Стоимость сушилки в Китае 99 юаней (400 гривен) длины 62см и 129 юаней (500 гривен) длины 101 см.
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Штопор. И эта вещь не имеет особых смарт-функций, но процесс открывания бутылки этот штопор делает гораздо проще. Этот аккумуляторный штопор Xiaomi Electric Wine Opener имеет две кнопки для регулировки направления движения винтового стержня и светодиодный индикатор. Вы просто надеваете штопор на бутылку и он сам открывает ее за 6 секунд. На одном заряде аккумулятора устройство может открыть 70 бутылок. Стоит новинка 15 долларов – это около 400 гривен.
Корпорация представляет широкий круг продукции, и услышав о некоторых вещах – вы будете удивлены, что их производством занималась именно Xiaomі.
Ведро для мусора. Казалась бы, что компания, которая прославилась производством смартфонов, имеет отношениие к бытовым отходам. Однако, Xiaomi действительно имеет такую продукцию. Недавно она представила мусорник, который обладает некоторыми умными функциями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
В частности, ведро Topnaw Smart Trash Can может открыть крышку, когда пользователь проведет над ней рукой. Также устройство имеет встроенную подсветку. Еще одна очень полезная функция ведра – автоматическая замена пакета. Пользователю нужно нажать на кнопку и устройство само заменит полный мешок на новый. Topnaw Smart Trash Can имеет аккумулятор и может работать на одном заряде до 35 дней. Объем емкости для мусора составляет 15.5 литра. Стоит устройство 199 юаней – это около 30 долларов, или 800 гривен.
Крышка для унитаза. Еще одна довольно странная вещь от Xiaomi, которая все же найдет своего потребителя, – это крышка для унитаза Tinymu Smart Toilet Seat, которая так же обладает разумными функциями. Так, устройство может поддерживать теплым сидение в течение целого дня, или же можно собственноручно настроить эту функцию в приложении для смартфона. Так можно установить определенный график, когда крышка должна быть нагрета. Если пользователь имеет фитнес-браслет от Xiaomi, то сиденье может нагреваться автоматически, когда человек с браслетом приближается. Кроме того, крышка имеет функции ополаскивания, работающие в различных режимах. Ну и еще одна интересная функция, для тех, кто проводит на унитазе слишком много времени – звуковой динамик, который начнет издавать звук, когда человек сидит на унитазе более получаса, или дольше того промежутка, который настроит пользователь. Цена такого гаджета не маленькая – 190 долларов или почти 5 тысяч гривен.
Диван. Если вы думаете, что говорится о какой-то "умной" мебели, то должны вас огорчить – это обычный диван. Ну разве что он более мобильный, чем аналоги, то есть его собирают из отдельных блоков. Благодаря этому диван удобнее разместить в помещении. Сиденье имеет ширину 60 см, что должно быть достаточным для того, чтобы не только сидеть, но и лежать. Базовая одноместная модель, которая больше похожа на кресло, стоит 150 долларов (3900 гривен). При этом эту модель можно расширить до двухместной или трехместной. Максимальная конфигурация обойдется пользователям в 540 долларов (14 500 гривен).
Сушилка для одежды. Эту вещь тоже нельзя охарактеризовать как "умную" или автоматизированную. Это обычная сушилка для белья под названием 17Pin. Конструкция этой сушилки очень проста, и ее легко может смонтировать сам пользователь. В сложенном состоянии сушилка имеет всего 6,5 см. Она рассчитана на содержание белья общей массой до 40кг. Стоимость сушилки в Китае 99 юаней (400 гривен) длины 62см и 129 юаней (500 гривен) длины 101 см.
Читайте также: Названы нерекомендованные смартфоны Xiaomi
Штопор. И эта вещь не имеет особых смарт-функций, но процесс открывания бутылки этот штопор делает гораздо проще. Этот аккумуляторный штопор Xiaomi Electric Wine Opener имеет две кнопки для регулировки направления движения винтового стержня и светодиодный индикатор. Вы просто надеваете штопор на бутылку и он сам открывает ее за 6 секунд. На одном заряде аккумулятора устройство может открыть 70 бутылок. Стоит новинка 15 долларов – это около 400 гривен.
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