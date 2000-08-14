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Раздел: Авто  
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Старую "Ниву" выставили на аукцион Sotheby’s

Старую "Ниву" выставили на аукцион Sotheby’s За автомобиль просят от 50 тысяч долларов.

На аукционе Sotheby's появился интересный лот - LADA Niva, которая участвовала в марафоне Париж-Дакар 1979 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

40-летний внедорожник может быть продан за сумму от 50 000 долларов.

Автомобиль облегчили за счет пластикового капота и пластиковых дверей. Салон подвергся полной переработке. Также автомобиль обзавелся топливным баком повышенной емкости, дополнительной защитой бамперов и днища и другой подвеской.

Под капотом - модернизированный двигатель, мощность которого составляет 80 лошадиных сил.

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Напомним, что в 1979 году в гонке участвовало 170 автомобилей, а до финиша добрались лишь 59 машин.

Старую "Ниву" выставили на аукцион Sotheby’s
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 Теги: ВАЗ, аукцион

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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